Днепропетровщина в ТОП-3 регионов Украины, где покупают больше всего премиальных автомобилей

Только за 2024 год в Украине приобрели более 2,8 тысячи новых авто люксового сегмента, сообщает тематический тг-канал Укравтопром.
Отмечается, что в Украине спрос на покупку автомобилей премиум-класса в отдельных регионах. Большая часть автомобилей класса люкс, проданных за период времени с января по апрель, была приобретена жителями Киевской, Днепропетровской и Одесской областей.
Популярны такие бренды:
BMW – 736 шт.
LEXUS – 491 шт.
AUDI – 421 шт.
Всего за март количество проданных легковых авто в полтора раза превысило показатели прошлого года. Самыми популярными являются автомобили Toyota. Мартовский показатель Toyota – 1021 авто (+58%). На втором месте – Renault. Таких авто купили 955 единиц (+118%). Skoda закончила месяц с показателем 452 проданных авто (+31%), что позволило ей занять третье место рейтинга.
Читайте также:
Автор:
В Днепре выросли гигантские хризантемы.
Плодовые деревья в Днепре и области под угрозой.
В Днепре спасают кошку, которую избили люди.
Два подъезда в доме, в который попала ракета 19 апреля,…
В Днепре выросли гигантские хризантемы.
В Днепропетровской области строитель обворовал квартиру своего клиента.
Плодовые деревья в Днепре и области под угрозой.
В Днепре спасают кошку, которую избили люди.
Два подъезда в доме, в который попала ракета 19 апреля, сочли аварийными.
Застройщики раскрыли информацию о новом ЖК "TOPOL TOWN", который хотят построить на Запорожском шоссе.
Когда нет света, воды в транспорте нахамил водитель или задерживается рейсовый автобус это все вызывает беспокойство и только одно желание – узнать причину почему так получилось и когда она будет устранена. Для этого необходимо просто позвонить в справочную службу и…
Оба подозреваемых в убийстве полицейского на Винничине взяли под стражу.
Офицеру с украинскими корнями, работающего на РФ, дали награду за обстрелы родной Днепропетровщины.
В Киеве подростка сильно избили сверстники якобы за то, что тот смотрел сериал на русском.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!