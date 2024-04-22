Днепропетровщина в ТОП-3 регионов Украины, где покупают больше всего премиальных автомобилей

Днепропетровщина один из регионов Украины, где покупают больше всего легковых автомобилей.

Только за 2024 год в Украине приобрели более 2,8 тысячи новых авто люксового сегмента, сообщает тематический тг-канал Укравтопром.

Отмечается, что в Украине спрос на покупку автомобилей премиум-класса в отдельных регионах. Большая часть автомобилей класса люкс, проданных за период времени с января по апрель, была приобретена жителями Киевской, Днепропетровской и Одесской областей.

Популярны такие бренды:

BMW – 736 шт.

LEXUS – 491 шт.

AUDI – 421 шт.

Всего за март количество проданных легковых авто в полтора раза превысило показатели прошлого года. Самыми популярными являются автомобили Toyota. Мартовский показатель Toyota – 1021 авто (+58%). На втором месте – Renault. Таких авто купили 955 единиц (+118%). Skoda закончила месяц с показателем 452 проданных авто (+31%), что позволило ей занять третье место рейтинга.