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Днепропетровщина в ТОП-3 областей Украины по количеству краж телефонов

Сегодня 12:45
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Днепропетровщина вторая среди областей, где зафиксировали больше всего краж телефонов.

Новости Днепра про Днепропетровщина в ТОП-3 областей Украины по количеству краж телефонов

Днепропетровщина заняла второе место среди областей Украины за количеством телефонных краж, в области зафиксировано 582 случая. Это 8,8% от общего количества по Украине. Об этом сообщает Опендатабот.

Лидер Киевская область — 11,9%. На третьем месте – Запорожская – 8,6%.

По подсчетам Министерства внутренних дел украинцы за 4 месяца 2024 года потеряли 6,6 тысячи телефонов. Речь идет как о похищенных гаджетах, так и об утерянных. Отмечается, что количество похищений и потерь смартфонов уменьшается год к году: это в 2,5 раза меньше, чем за соответствующий период в 2021, и в 1,3 раза меньше, чем в прошлом.

За последние 3 года чаще всего похищают Xiaomi, Samsung и Iphone. По данным аналитиков, с начала 2024 года украли 2,2 тысячи Xiaomi, 1,4 тысячи Samsung и менее тысячи Iphone.

 

Новости Днепра про Днепропетровщина в ТОП-3 областей Украины по количеству краж телефонов

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