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Днепропетровщина в огне: за минувшие сутки в области сгорело 46 га сухостоя

Сегодня 15:45
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В Днепропетровской области сгорело 46 гектаров сухостоя.

Новости Днепра про Днепропетровщина в огне: за минувшие сутки в области сгорело 46 га сухостоя

Об этом сообщили в ГСЧС.

Так, только за минувшие сутки ликвидировано 48 возгораний на открытых территориях. В общей сложности, огонь уничтожил 46 гектаров сухостоя.

Горение сухой травы было зафиксировано в городе Днепр, Каменском, Кривом Роге, Новомосковске и в Днепровском, Каменском, Криворожском, Новомосковском, Никопольском и Синельниковском районах.

По словам спасателей, большинство пожаров на открытых территориях происходит из-за неосторожного обращения с огнем именно людей.

Несмотря на запрет, граждане сжигают сухую траву и мусор, но не понимают, что это может нанести значительный ущерб окружающей среде, — отметили в ГСЧС.

Пожары в экосистемах влекут за собой тяжелые последствия, в частности, неконтролируемое распространение огня на жилищный сектор. Во время пожаров гибнут животные и пресмыкающиеся, разрушаются гнезда птиц. В частности, в пятницу пожарные спасли зайчика, который день не сгорел заживо.

Новости Днепра про Днепропетровщина в огне: за минувшие сутки в области сгорело 46 га сухостоя

Новости Днепра про Днепропетровщина в огне: за минувшие сутки в области сгорело 46 га сухостоя

Новости Днепра про Днепропетровщина в огне: за минувшие сутки в области сгорело 46 га сухостоя

Новости Днепра про Днепропетровщина в огне: за минувшие сутки в области сгорело 46 га сухостоя

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