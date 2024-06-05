Днепропетровщина стала самой тревожной областью Украины

Днепропетровщина в мае 2024 стала самым тревожным регионом.
Создатели портала, где можно отслеживать тревоги, обнародовали статистику по сиренам за май.
За месяц в Украине было зафиксировано, по меньшей мере, 2187 воздушных тревог.
Чаще сирена звучала в Днепропетровской области — по меньшей мере 228 раз.
А самая длинная суммарная продолжительность тревог была в Харьковской области – 482 часа.
Так что нас можно считать самой тревожной областью в стране.
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