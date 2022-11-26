Днепропетровщина переходит на новые графики поставок электроэнергии

Об этом сообщают в Днепропетровской ОВА.
То есть время, на которое происходило временное отключение абонентов, будет уменьшено с восьми до четырех часов. Кроме того, будет три очереди отключения абонентов по 4 часа – один отключен, два включены.
График подачи электроэнергии можно просмотреть на сайте ДТЭК.
Энергетики обращают внимание на необходимость жесткой экономии. Если область будет превышать предел мощности, придется вернуться к старому графику подачи – одна очередь включена, две выключены.
Потому, пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно!
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