Днепропетровщина оказалась на втором месте в Украине по количеству утраченных телефонов

С начала 2024 года было потеряно или похищено около 6,6 тысяч телефонов. Это в 1,3 раза меньше по сравнению с прошлым годом.
Лидер рейтинга: Киев – 790 случаев (11,9% от общего количества).
Днепропетровщина – 582 случая (8,8%).
Третье место: Запорожская область – 566 случаев (8,6%).
По данным аналитиков портал Опендатабот, около 55 телефонов ежедневно теряли украинцы с начала этого года: эти гаджеты воровали или владельцы их теряли.
Впрочем, украинцы с каждым годом теряют все меньше мобильных телефонов, по крайней мере, такие данные приводит Министерство внутренних дел. Так, около 6,6 тысячи телефонов были похищены или утеряны с начала 2024 года. И это в 2,5 раза меньше, чем за соответствующий период 2021 года, и в 1,3 раза меньше, чем в прошлом. Для сравнения, в 2023 украинцы остались без 29 тысяч телефонов.
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