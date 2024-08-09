Днепропетровщина оказалась на втором месте в Украине по количеству утраченных телефонов

Днепропетровщина заняла второе место в Украине по количеству утраченных телефонов.

С начала 2024 года было потеряно или похищено около 6,6 тысяч телефонов. Это в 1,3 раза меньше по сравнению с прошлым годом.

Лидер рейтинга: Киев – 790 случаев (11,9% от общего количества).

Днепропетровщина – 582 случая (8,8%).

Третье место: Запорожская область – 566 случаев (8,6%).

По данным аналитиков портал Опендатабот, около 55 телефонов ежедневно теряли украинцы с начала этого года: эти гаджеты воровали или владельцы их теряли.

Впрочем, украинцы с каждым годом теряют все меньше мобильных телефонов, по крайней мере, такие данные приводит Министерство внутренних дел. Так, около 6,6 тысячи телефонов были похищены или утеряны с начала 2024 года. И это в 2,5 раза меньше, чем за соответствующий период 2021 года, и в 1,3 раза меньше, чем в прошлом. Для сравнения, в 2023 украинцы остались без 29 тысяч телефонов.

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