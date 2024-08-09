Днепропетровщина – один из антилидеров по количеству разводов: сколько пар расторгли брак

По данным Минюста, обнародованным в Опендатамедиа, в 2024 году украинцы стали чаще разводиться и реже жениться. За полгода в Украине образовалось 72 766 новых семей, что на 15% меньше того же периода прошлого года.
Однако отмечается, что украинцы начали заключать больше брачных контрактов — с начала года нотариусы использовали 3768 нотариальных бланков для брачного договора, что на четверть больше прошлогодней статистики за соответствующий период.
В тройку лидеров с наибольшим количеством браков за полугодие 2024 года вошли:
Два года стабильно повышается количество расторжения браков. За первые шесть месяцев этого года в Украине было зарегистрировано 15 578 разводов. Это в полтора раза больше этого периода в 2023 году.
В антирейтинг вошли:
За исключением временно оккупированных территорий и регионов, где ведутся боевые действия, меньше разводов — в Закарпатской области (224); а наименьшее количество бракосочетаний – в Черновицкой области (1376).
Напомним, ранее мы писали, что Днепропетровщина — лидер по количеству бракосочетаний в 2024 году: сколько пар создали семью.
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