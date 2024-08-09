Днепропетровщина – один из антилидеров по количеству разводов: сколько пар расторгли брак

Днепропетровщина вошла в двойку лидеров по количеству заключения браков, а также – в двойку антилидеров по количеству их расторжения.

По данным Минюста, обнародованным в Опендатамедиа, в 2024 году украинцы стали чаще разводиться и реже жениться. За полгода в Украине образовалось 72 766 новых семей, что на 15% меньше того же периода прошлого года.

Однако отмечается, что украинцы начали заключать больше брачных контрактов — с начала года нотариусы использовали 3768 нотариальных бланков для брачного договора, что на четверть больше прошлогодней статистики за соответствующий период.

В тройку лидеров с наибольшим количеством браков за полугодие 2024 года вошли:

Киев – 9392 бракосочетаний; Днепропетровщина – 7076; Одесщина – 4896.

Два года стабильно повышается количество расторжения браков. За первые шесть месяцев этого года в Украине было зарегистрировано 15 578 разводов. Это в полтора раза больше этого периода в 2023 году.

В антирейтинг вошли:

Киев – 2118 разводов; Днепропетровщина – 1404; Харьковщина – 1148.

За исключением временно оккупированных территорий и регионов, где ведутся боевые действия, меньше разводов — в Закарпатской области (224); а наименьшее количество бракосочетаний – в Черновицкой области (1376).

Напомним, ранее мы писали, что Днепропетровщина — лидер по количеству бракосочетаний в 2024 году: сколько пар создали семью.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: