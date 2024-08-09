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  • Днепропетровщина – один из антилидеров по количеству разводов: сколько пар расторгли брак

Днепропетровщина – один из антилидеров по количеству разводов: сколько пар расторгли брак

Сегодня 09:30
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Днепропетровщина вошла в двойку лидеров по количеству заключения браков, а также – в двойку антилидеров по количеству их расторжения.

Новости Днепра про Днепропетровщина – один из антилидеров по количеству разводов: сколько пар расторгли брак

По данным Минюста, обнародованным в Опендатамедиа, в 2024 году украинцы стали чаще разводиться и реже жениться. За полгода в Украине образовалось 72 766 новых семей, что на 15% меньше того же периода прошлого года.

Однако отмечается, что украинцы начали заключать больше брачных контрактов — с начала года нотариусы использовали 3768 нотариальных бланков для брачного договора, что на четверть больше прошлогодней статистики за соответствующий период.

В тройку лидеров с наибольшим количеством браков за полугодие 2024 года вошли:

  1. Киев – 9392 бракосочетаний;
  2. Днепропетровщина – 7076;
  3. Одесщина – 4896.

Новости Днепра про Днепропетровщина – один из антилидеров по количеству разводов: сколько пар расторгли брак

Два года стабильно повышается количество расторжения браков. За первые шесть месяцев этого года в Украине было зарегистрировано 15 578 разводов. Это в полтора раза больше этого периода в 2023 году.

В антирейтинг вошли:

  1. Киев – 2118 разводов;
  2. Днепропетровщина – 1404;
  3. Харьковщина – 1148.

Новости Днепра про Днепропетровщина – один из антилидеров по количеству разводов: сколько пар расторгли брак

За исключением временно оккупированных территорий и регионов, где ведутся боевые действия, меньше разводов — в Закарпатской области (224); а наименьшее количество бракосочетаний – в Черновицкой области (1376).

Напомним, ранее мы писали, что Днепропетровщина — лидер по количеству бракосочетаний в 2024 году: сколько пар создали семью.

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Новости Днепра про Днепропетровщина – один из антилидеров по количеству разводов: сколько пар расторгли бракУкраїнська Новости Днепра про Днепропетровщина – один из антилидеров по количеству разводов: сколько пар расторгли бракРусский

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