Днепропетровщина область, где больше всего должников по коммунальным услугам в Украине

За два года с начала полномасштабного вторжения почти на треть возросло количество долгов за коммуналку. Такие данные называют аналитики портала Опендатабот, исследовавшие данные из Единого реестра должников.
По состоянию на июль 2024 в Украине насчитывается 701 тыс. производств о взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги. С начала полномасштабной войны количество долгов увеличилось на 37%.
Больше всего должников проживает в Днепропетровской области — более 100 тыс. производств или 14,3% от общего количества. Далее по рейтингу Харьковская и Донецкая область — 94,8 тыс. и 79,7 тыс. соответственно.
Чаще всего не платят за отопление – долги за тепло имеют 258,8 тыс. украинцев. На втором со значительным отрывом находятся долги по водоснабжению, которые имеют 130,2 тыс. человек. А замыкают тройку долги за свет — 67,9 тыс. открытых производств.
Многие задолженности также за:
Заметим, что речь идет о должниках, дела которых уже направили в суд, поэтому общая цифра может быть значительно больше.
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