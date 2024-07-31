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Днепропетровщина область, где больше всего должников по коммунальным услугам в Украине

Сегодня 11:28
просмотров

Днепропетровщина среди лидеров по количеству людей, имеющих долги за коммунальные услуги.

Новости Днепра про Днепропетровщина область, где больше всего должников по коммунальным услугам в Украине

За два года с начала полномасштабного вторжения почти на треть возросло количество долгов за коммуналку. Такие данные называют аналитики портала Опендатабот, исследовавшие данные из Единого реестра должников.

По состоянию на июль 2024 в Украине насчитывается 701 тыс. производств о взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги. С начала полномасштабной войны количество долгов увеличилось на 37%.

Больше всего должников проживает в Днепропетровской области — более 100 тыс. производств или 14,3% от общего количества. Далее по рейтингу Харьковская и Донецкая область — 94,8 тыс. и 79,7 тыс. соответственно.

Новости Днепра про Днепропетровщина область, где больше всего должников по коммунальным услугам в Украине

Чаще всего не платят за отопление – долги за тепло имеют 258,8 тыс. украинцев. На втором со значительным отрывом находятся долги по водоснабжению, которые имеют 130,2 тыс. человек. А замыкают тройку долги за свет — 67,9 тыс. открытых производств.

Многие задолженности также за:

  • Жилищное обслуживание — 67,1 тыс. или 9,6%;
  • Газоснабжение — 59,7 тыс. или 8,5%;
  • Вывоз отходов — 7,6 тыс. или 1,1%;

Заметим, что речь идет о должниках, дела которых уже направили в суд, поэтому общая цифра может быть значительно больше.

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