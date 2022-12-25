Днепропетровщина лидер по количеству браков в 2022 году

Как сообщили в Минюсте, за 11 месяцев 2022 года в Украине поженилось 217 800 влюбленных.
Из них только за 22 дня декабря поженились 8559 пар. Днепропетровщина возглавляет ТОП, в нашем регионе заключили больше всего браков.
Больше всего женились:
Напомним, ранее в Дии разрешили жениться онлайн. Пока услуга работает в тестовом режиме.
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Яна Юхименко
Автор:
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