Днепропетровщина — лидер по количеству бракосочетаний в 2024 году: сколько пар создали семью

В Днепропетровской области больше всего пар создали семью в 2024 году среди других регионов.

С начала 2024 года в Украине было создано 18760 новых семей. Только в Днепропетровской области поженились 7 776 пар. Это больше всего в государстве. На втором месте соседняя Запорожская область, где обручилось 2 205 пар. Меньше семей создали в Херсонской области — 323.

Об этом сообщили на странице Южного межрегионального управления Министерства юстиции (Одесса) в Facebook.

Там опубликовали статистику браков по областям, которая выглядит следующим образом:

в Днепропетровской области — 7 776 браков;

в Запорожской области — 2 205 браков;

в Кировоградской области — 1 801 брак;

в Николаевской области — 2 459 браков;

в Одесской области — 4 896 браков;

в Херсонской области — 323 брака.

«На мрачном фоне жестокой войны отделы ДРАЦС Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса) ежедневно становятся свидетелями рождения новых семей, где царит не только искреннее чувство, но и крепость духа и стремление к счастью при всех вызовах», — написали в Южном межрегионе. управлении Министерства юстиции.

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