Днепр vs. 5 мегаполисов Европы: что общего и какие отличия

В минувшем году, по данным аналитической компании Euromonitor самыми популярными городами в Европе стали: Париж, Амстердам, Мадрид, Рим, Лондон. Журналисты dnepr.info решили сравнить площадь 5 самых популярных городов Европы с площадью и населением, а также с культурными и учебными заведениями Днепра, найти отличительные и схожие "черты".

Днепр – четвертый по размеру город в Украине. Его площадь составляет 409,7 км кв. по состоянию на декабрь прошлого года в городе проживало более миллиона человек. Считается «космической» столицей Украины. Из необычного, в нашем городе есть самая длинная набережная в Европе – 23 км, и самое короткое метро – протяженность веток чуть более 7 км. город находится на двух берегах одноименной реки. В Днепре функционирует несколько промышленных заводов и есть 13 учебных заведений, 5 театров, филармония, органный зал, порядка 10 музеев и планетарий.

Самым популярным городом в Европе в минувшем году был Париж. Его площадь 105 км кв. Он в несколько раз меньше Днепра, но в городе живет более 2 –х млн человек. Он, как и Днепр, стоит на реке. В столице Франции работает 97 музеев, около 100 театров, тут также есть 2 международных аэропорта. В Париже одно из самых длинных метро в мире. Общая протяженность веток составляет 212 км. В пригороде функционируют промышленные и автомобильные предприятия.

Площадь Амстердама – 219,3 км кв. Город расположен в устье реки Амстел и тут есть канал, соединяющий город с Южным морем. Население – 863 тыс человек. В Амстердаме 11 музеев, среди которых есть даже музей секса. В городе есть «улица красных фонарей». В столице Нидерландов находятся 2 университета. Аэропорт в Амстердаме только один, но является самым большим в стране и 4 по пассажиропотоку в Европе. В самом городе и его пригороде работают промышленные и машиностроительные предприятия. Амстердам считается центром гравировки и торговли алмазами.

Площадь Мадрида – 604,3 км кв. Является самым большим городом Испании. Население – 3,2 млн человек. По количеству населения на квадратный метр занимает третье место в ЕС, после Лондона и Парижа. В городе также протекает река Мансанарес. В городе 3 музея, более 10 университетов. В Мадриде находится самый большой королевский дворец в мире – его площадь более 2 тыс кв.м. Тут также находится самый известный гей-квартал континентальной Европы. В Мадриде 2 аэропорта. В пригороде города работают несколько автомобильных заводов.

Площадь Рима – 1,285 км кв, при этом в городе проживает более 2,7 млн человек. Это самая большая по количеству жителей и территории административная единица Италии. Город находится на реке Тибр. К достопримечательностям города относят фонтаны – их тут 9, и мосты – их тут 5, дворцы – их тут 12. В Риме есть 5 университетов, 10 музеев. Есть также 2 аэропорта.

По своей площади столица Великобритании – самая большая в нашем обзоре – 1,572 км кв. При этом ее население составляет почти 9 млн. человек. Тут находится резиденция короля – Букингемский дворец. Сами англичане называют свою столицу The Big Smoke из-за постоянного густого смога и тумана на улицах, а также The Great Wen – городом с очень большим количеством населения. В городе протекает Темза. Машин в городе так много, что несколько лет назад властью было принято решение, согласно которому движение в центре города было ограничено. В четные даты приехать в центр можно только на машине, где последняя цифра в номере четная, в нечетные – соответственно наоборот. Также властью была установлена плата за въезд на авто в центр города. В Лондоне есть 8 аэропортов и морской порт. В населенном пункте функционирует 12 высших учебных заведений, 8 музеев и 5 театров.

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