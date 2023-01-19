Днепр возвращается к стабилизационным отключениям: где посмотреть графики

Поэтому к 24:00 19 января регион возвращается к графикам стабилизационных отключений.
Посмотреть, когда свет могут выключить у вас дома, можно здесь.
Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! – отмечают специалисты ДТЭК.
Если вы клиент Центральной энергетической компании, проверяйте вероятность отключения здесь.
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