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Днепр возвращается к стабилизационным отключениям: где посмотреть графики

Сегодня 15:10
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Сегодня после обеда НЭК "Укрэнерго" увеличила лимиты потребления электроэнергии для Днепропетровской области.

Новости Днепра про Днепр возвращается к стабилизационным отключениям: где посмотреть графики

Поэтому к 24:00 19 января регион возвращается к графикам стабилизационных отключений.

Посмотреть, когда свет могут выключить у вас дома, можно здесь.

Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! – отмечают специалисты ДТЭК.

Если вы клиент Центральной энергетической компании, проверяйте вероятность отключения здесь.

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