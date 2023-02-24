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Днепр со светом, теплом и водой: ситуация на утро 24 февраля

Сегодня 10:00
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По состоянию на 06:00 24 февраля в Днепре коммунальное хозяйство работает стабильно. Объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения и горожане теплом и водой.

Новости Днепра про Днепр со светом, теплом и водой: ситуация на утро 24 февраля

Сегодня, 24 февраля, Днепр будет со светом. НЭК «Укрэнерго» снова не предоставлял ограничения потребления электроэнергии для нашей области, это значит, что отключений электричества не будет. Но при перегрузке сетей или угрозе ракетной атаки могут быть ограничения.

По состоянию на 06:00 в Днепре работают все повышающие насосные станции.

В настоящее время в работе все объекты всех КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис Днепр». Отоплением обеспечены все дома, обслуживающие эти теплоснабжающие предприятия.

В КП «Теплоэнерго» все котельные в работе. Но с 05.00 частная энергетическая компания ЦЭК запланировала работы на двух теплораспределительных пунктах по ул. Макарова и ул. Н. Алексеенко. Временно без отопления дома получающие тепло от этих ТРП.

Сегодня аварийная бригада КП «Теплоэнерго» будет работать над ликвидацией порыва на теплосети от котельной по ул. Космическая (ж/м Победа-3). Тепловики приложат максимум усилий, чтобы как можно быстрее провести работы и возобновить теплоснабжение.

За минувшие сутки аварийные бригады КП «Днепрводоканал» очистили 29 засоров на канализационных сетях, а также устранили 25 повреждений на сетях водоотведения.

Среди них:

– ул. Воспоминаний, 313, Д-400 мм с земли;

– ул. Кокчетавская, 60Н, Д-800 мм с земли;

– ул. Базовая, 4, Д-400 мм с земли;

– ул. Орловская, 39, Д-300 мм из колодца;

—  бульвара Славы, 9, Д-300 мм из колодца;

– ул. Апостоловская, 108, Д-300 мм из колодца;

– повышающая насосная станция (ПНС) по просп. Мира.

В общей сложности на всех 54 объектах работы были завершены в течение дня.

Сегодня аварийные бригады КП «Днепрводоканал» также будут работать на очистке сетей водоотвода и обнаруженных повреждениях сетей водоснабжения.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12
  • (096) 732-12-12
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про Днепр со светом, теплом и водой: ситуация на утро 24 февраляУкраїнська Новости Днепра про Днепр со светом, теплом и водой: ситуация на утро 24 февраляРусский

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