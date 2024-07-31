Днепр снова признали самым криминальным городом Восточной Европы

Днепр по мнению сервиса Numbeo – самый криминальный город Восточной Европы.

Днепр входит в двадцатку самых криминальных городов в Европе с индексом преступности – 54.2 и безопасности – 45,8. В ТОП-20 среди городов Украины попала только Одесса, которая находится в рейтинге на одну строчку ниже.

В то же время Днепр согласно рейтингу признали самым криминальным городом Восточной Европы.

Если сравнивать в общем рейтинге со всеми странами мира, то Днепр занимает 89-е место.

Опаснее всего чувствуют себя люди в Южной Африке, странах Латинской Америки и в некоторых городах США (Детройт, Мемфис (штат Теннесси), Балтимор (штат Мериленд)).

Заметим, что сервис Numbeo дважды в год публикует рейтинг Crime Index, указывающий на уровень преступности в странах Европы.

При создании рейтинга используют отзывы людей, а также обращают внимание на уровень преступности и как он изменился в течение трех лет, количество краж, вандализма, вооруженных нападений, угонов авто, а также уровень коррупции и торговли наркотиками.

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