Днепр посетил известный телеведущий: чем он занимался

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Александр Педан провел для школьников Днепра неформальную лекцию. Произошло это в рамках проекта «Совместно с учебой».
Дети смогли немного отвлечься от обыденных дел и встретиться с одноклассниками и известным ведущим. На нелекции они говорили о безопасности, здоровье и что важно продолжать учиться.
Они демонстрируют мужество и неравнодушие. Пристроились к онлайн обучению и продолжают заниматься спортом, рисованием, музыкой. А еще – волонтерят. Наши дети – Герои, но, как никогда раньше, нуждаются в понимании и внимании взрослых, — отметил Лысак.
Такая же лекция ждет учеников школ Павлограда и Каменского.
Александр Педан – украинский телеведущий, наиболее известный по своим проектам на «Новом канале». Ранее Педан в Днепре посещал ДНУ, где побывал на парах и в общежитии.
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