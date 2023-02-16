Днепр отправил ВСУ еще 12 грузовиков и уже готовит новую, втрое большую партию машин для фронта

В День единения, 16 февраля, на передовую отправили еще 12 грузовиков высокой проходимости. Как и все остальное, город покупает их по запросам самих военных.
Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что за этот год полномасштабной войны мэрия обеспечила ВСУ более 600 разными авто. Это пикапы, грузовики, машины скорой и автобусы. Такая поддержка будет продолжаться и дальше.
Это мощный подарок Вооруженным Силам. Также городу (с приобретением части машин, — ред.) помогли частные предприниматели. Грузовики куплены во Франции, и сейчас все они уедут на фронт. И хочу сказать, что у горсовета еще законтрактовано приобретение 36 автомобилей, — отметил Филатов.
Эти машины способны перевозить более 2 тонн груза. Военный Владимир говорит: такие авто сейчас крайне необходимы, поэтому эта помощь своевременна.
Очень нужны проходные машины в этот момент. Будут выполнять свое дело. Будут подвозить все необходимое — БК, обеспечение, — сказал украинский защитник.
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