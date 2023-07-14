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Днепр накроет антициклон Fee: в город снова придет адская жара

Сегодня 20:20
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В Днепре снова будет жарко.

Новости Днепра про Днепр накроет антициклон Fee: в город снова придет адская жара

На этой неделе в Днепре было достаточно прохладно, а температура воздуха не превышала комфортных +25 градусов тепла. Однако в ближайшие дни все изменится. На Украину сунет антициклон Fee, который принесет нам сухую жаркую погоду.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко.

В эти выходные почти по всей территории Украины будет сухая и теплая погода до +25-29 градусов. На юге и Закарпатье температура воздуха может подняться до +31 градуса. Облака будут, но обойдется без дождей.

Сейчас Европа страдает от аномальной жары. В Украине значительного повышения температуры воздуха и адских +33 можно ожидать на следующей неделе.

Цербер может попытаться лизнуть нас жарой в понедельник-вторник, однако придется все равно поджать хвоста – потому что нас температурой воздуха +30+33 градуса не сильно и испугаешь, – отметила Наталья Диденко.

Новости Днепра про Днепр накроет антициклон Fee: в город снова придет адская жара

От Днепра дожди отстанут и в ближайшие дни нас ожидает сухая и жаркая погода. Жарче всего будет во вторник, 18 июля, когда на столбиках термометров мы увидим +32.

Новости Днепра про Днепр накроет антициклон Fee: в город снова придет адская жара

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