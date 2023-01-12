Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

«Днепр-Арену» не продадут: в чем причина прекращения торгов

Сегодня 21:15
просмотров

8 декабря на платформе "СЕТАМ" появился лот. На продажу выставили два объекта, связанных с футбольной жизнью в Днепре. Это тренировочная база СК "Днепр-1", а также имущество "Днепр-Арены" (бывшее название "Металлург".

Новости Днепра про

В четверг, 12 января, в 09:00 должны были состояться торги, но их отменили. Об этом сообщается на setam.net.ua

Причиной отмены продажи «Днепр-Арены» и тренировочной базы СК «Днепр-1» стало письмо от «ПриватБанка» от 15 декабря. Потому торги официально прекратили.
 
Заявки на участие в аукционе подали 7 участников. Все заявки отклонили еще до письма от ПриватБанка за неуплату гарантийного взноса.

Новости Днепра про

Справка:
 
Стадион «Днепр-Арена» — самый большой футбольный стадион в Днепре европейского класса, количество мест 31 003 — зрителей, реконструированный и открытый в 2008 году.

Читайте также:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    У Дніпрі через аварії мешканці залишилися без світла та води: ситуація на вечір 12 січня
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    У Дніпрі через аварії мешканці залишилися без світла та води: ситуація на вечір 12 січня

    У Дніпрі через аварії мешканці кількох вулиць залишилися без світла…

    Украинские военные уничтожили вражеский штурмовых и три склада боеприпасов, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Украинские военные уничтожили вражеский штурмовых и три склада боеприпасов, — Генштаб

    Украинские защитники "приземлили" российский штурмовик Су-25, а также уничтожили три…

    Китайский новый год: когда наступает в 2023 и что обещает
    Новости Днепра
    Сегодня 17:14
    Китайский новый год: когда наступает в 2023 и что обещает

    Жители Днепра в ближайшее время смогут отметить еще один новый…

    Отключения не совпадают с графиком ДТЕК: как узнать, когда не будет света
    Новости Днепра
    Сегодня 14:15
    Отключения не совпадают с графиком ДТЕК: как узнать, когда не будет света

    В связи с похолоданием в Днепре действуют аварийные отключения света,…

    Последние новости

    У Дніпрі через аварії мешканці залишилися без світла та води: ситуація на вечір 12 січня
    У Дніпрі через аварії мешканці залишилися без світла та води: ситуація на вечір 12 січня

    У Дніпрі через аварії мешканці кількох вулиць залишилися без світла та води, але комунальники обіцяють закінчити роботи до кінця дня.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    Переселенцев в Днепре будут кормить горячими обедами: где поесть
    Переселенцев в Днепре будут кормить горячими обедами: где поесть

    В Днепре для переселенцев стартовала выдача бесплатных горячих обедов для вынужденно перемещенных лиц.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    В Днепре на Амурском мосту автомобиль врезался в отбойник: движение затруднено
    В Днепре на Амурском мосту автомобиль врезался в отбойник: движение затруднено

    Сегодня, 12 января, в Днепре на Амурском мосту произошла авария.

    Сегодня 19:43
    0
    просмотров
    Украинские военные уничтожили вражеский штурмовых и три склада боеприпасов, — Генштаб
    Украинские военные уничтожили вражеский штурмовых и три склада боеприпасов, — Генштаб

    Украинские защитники "приземлили" российский штурмовик Су-25, а также уничтожили три склада боеприпасов, поразили три района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Иностранцы смогут служить в Украине по контракту
    Иностранцы смогут служить в Украине по контракту

    Верховная рада приняла законопроект о прохождении военной службы иностранцами по контракту.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В Днепре разыскивают 65-летнего мужчину, у которого проблемы с памятью
    В Днепре разыскивают 65-летнего мужчину, у которого проблемы с памятью

    Нужна ваша помощь!

    Сегодня 17:36
    1
    просмотров
    Китайский новый год: когда наступает в 2023 и что обещает
    Китайский новый год: когда наступает в 2023 и что обещает

    Жители Днепра в ближайшее время смогут отметить еще один новый год – китайский.  В Поднебесной он считается «годом Судьбы» и обещает всем перемены. Чтобы повезло нужно надеть красное, попробовать китайские пельмени и убрать в квартире.

    Сегодня 17:14
    просмотров
    «А могли родиться в Бурятии»: в Днепре оставили послания для соседей, которые идут пешком из-за сломанного лифта (ФОТО)
    «А могли родиться в Бурятии»: в Днепре оставили послания для соседей, которые идут пешком из-за сломанного лифта (ФОТО)

    Жители Днепра креативно подбадривают соседей, которые идут пешком из-за сломанного лифта.

    Сегодня 17:06
    просмотров
    В Днепре снова не будут включать уличное освещение
    В Днепре снова не будут включать уличное освещение

    В Днепре сегодня не будет уличного освещения.

    Сегодня 16:36
    просмотров
    Война, Залужный и Бандера: какие статьи в «Википедии» украинцы читали чаще всего в 2022 году
    Война, Залужный и Бандера: какие статьи в «Википедии» украинцы читали чаще всего в 2022 году

    Наибольшей популярностью пользовалась статья, посвященная полномасштабному вторжению россии.

    Сегодня 16:27
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх