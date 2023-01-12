«Днепр-Арену» не продадут: в чем причина прекращения торгов

В четверг, 12 января, в 09:00 должны были состояться торги, но их отменили. Об этом сообщается на setam.net.ua.
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