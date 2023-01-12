«Днепр-Арену» не продадут: в чем причина прекращения торгов

8 декабря на платформе "СЕТАМ" появился лот. На продажу выставили два объекта, связанных с футбольной жизнью в Днепре. Это тренировочная база СК "Днепр-1", а также имущество "Днепр-Арены" (бывшее название "Металлург".

В четверг, 12 января, в 09:00 должны были состояться торги, но их отменили. Об этом сообщается на setam.net.ua.

Причиной отмены продажи «Днепр-Арены» и тренировочной базы СК «Днепр-1» стало письмо от «ПриватБанка» от 15 декабря. Потому торги официально прекратили.

Заявки на участие в аукционе подали 7 участников. Все заявки отклонили еще до письма от ПриватБанка за неуплату гарантийного взноса.

Справка:

Стадион «Днепр-Арена» — самый большой футбольный стадион в Днепре европейского класса, количество мест 31 003 — зрителей, реконструированный и открытый в 2008 году.

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