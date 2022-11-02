Длинные и опасные: на Днепропетровщине обнаружили части вражеских ракет «Калибр» и Х-55 (ФОТО)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Опасные остатки спасатели обнаружили в поле и на открытой территории.
Всего с начала полномасштабной войны пиротехники ГСЧС уничтожили в Днепропетровской области почти 6 тыс. вражеских боеприпасов.
Внимание! Если вы увидели подозрительные предметы, не трогайте их, а сразу звоните на линию “101” или “102”.
Читайте также:
Автор:
В Терновке 41-летний мужчина нанес 38-летнему знакомому удар ножом в…
Буду – не буду.
Важная информация.
Сегодня, 2 ноября, в 01:24 на линию «101» сообщили о…
Бег один из самых доступных видов спорта для которого нужны только кроссовки и желание. Он становится все более популярным в Днепре, особенно на фоне ковидных ограничений, которые действовали в спортзалах и нынешних регулярных «сирен», когда заведения должны приостанавливать свою работу…
В Днепре спасают переселенца из Бахмута, которому обломок вражеского снаряда залетел в голову.
В Днепре в лифтах поставили наборы на случай отключения света.
В Украине премьера долгожданной второй части "Аватара" состоится 15 декабря 2022 года.
Среди маленького дворика в Днепре стоит античная жрица.
В Терновке 41-летний мужчина нанес 38-летнему знакомому удар ножом в грудь. К сожалению, потерпевший скончался в машине скорой помощи.
В Днепре нашли беглую птицу, которую вчера видели на складе супермаркета АТБ.
Около 20 лет назад в Днепре был бум на ночные клубы. Они появлялись один за одним, как грибы после дождя. Но до 2022 года «дожили» не все. Практически все «первопроходцы» сегодня закрыты, а здания, где они находились стоят заброшенными.
Буду – не буду.
Зеленский рассказал, что хочет сделать после победы Украины в войне с Россией.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!