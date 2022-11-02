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  • Длинные и опасные: на Днепропетровщине обнаружили части вражеских ракет «Калибр» и Х-55 (ФОТО)

Длинные и опасные: на Днепропетровщине обнаружили части вражеских ракет «Калибр» и Х-55 (ФОТО)

Сегодня 17:39
просмотров

Вчера в Днепропетровской области пиротехники обезвредили части вражеских ракет «Калибр» и Х-55, которые накануне сбили украинские военные.

Новости Днепра про Длинные и опасные: на Днепропетровщине обнаружили части вражеских ракет «Калибр» и Х-55 (ФОТО)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Опасные остатки спасатели обнаружили в поле и на открытой территории.

Новости Днепра про Длинные и опасные: на Днепропетровщине обнаружили части вражеских ракет «Калибр» и Х-55 (ФОТО)

Новости Днепра про Длинные и опасные: на Днепропетровщине обнаружили части вражеских ракет «Калибр» и Х-55 (ФОТО)

Всего с начала полномасштабной войны пиротехники ГСЧС уничтожили в Днепропетровской области почти 6 тыс. вражеских боеприпасов.

Новости Днепра про Длинные и опасные: на Днепропетровщине обнаружили части вражеских ракет «Калибр» и Х-55 (ФОТО)

Новости Днепра про Длинные и опасные: на Днепропетровщине обнаружили части вражеских ракет «Калибр» и Х-55 (ФОТО)

Внимание! Если вы увидели подозрительные предметы, не трогайте их, а сразу звоните на линию “101” или “102”.

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Новости Днепра про Длинные и опасные: на Днепропетровщине обнаружили части вражеских ракет «Калибр» и Х-55 (ФОТО)Українська Новости Днепра про Длинные и опасные: на Днепропетровщине обнаружили части вражеских ракет «Калибр» и Х-55 (ФОТО)Русский

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