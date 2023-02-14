Для влюбленных и одиночек: 14 фильмов про любовь ко Дню Св. Валентина

Сегодня один из самых романтических праздников в году. И хотя для настоящей любви даты в календаре не имеют значения, День Святого Валентина в Украине популярен и многие его отмечают, чтобы еще раз или, возможно, первый раз, признаться другому человеку в своих чувствах.

Ко Дню влюбленных журналисты dnepr.info собрали подборку из 14 фильмов, которые можно посмотреть, как вместе с любимым человеком, так и если приходится коротать этот день в одиночестве.

«Дневник памяти» — история об отношениях парня и девушки из разных социальных слоев, которые, не смотря на протесты родителей, войну и болезни не перестали любить друг друга. Фильм-мелодрама снят по сюжету одноименного биографического романа писателя Николаса Спаркса.

В главных ролях: Райан Гослинг, Рэйчел МакАдамс.

«Полночь в Париже» — романтическая мелодрама о писателе, который понимает, что не может больше ничего создать, и чтобы найти вдохновение отправляется вместе со своей женой в Париж. Там, удивительным образом он перемещается во времени и заводит дружбу с бывшей любовницей художника Модильяни, знакомится с Гертрудой Стайн, Сальвадором Дали и Луисом Бунюэлем. Он понимает, что хотел бы остаться в прошлом, поскольку там он нашел свою любовь.

Режиссер фильма – Вуди Аллен, в главных ролях: Оуэн Уилсон, Марион Котийяр.

«Под солнцем Тосканы» — по сюжету, известная американская писательница разводится с мужем и из-за депрессии никак не может закончить работу над книгой. Чтобы развеяться она едет в Италию и увидев в Тоскане древнее поместье покупает его с желанием начать новую жизнь. Однако, она оказывается не одна в этом доме. Череда событий и знакомств приводит героиню к обретению настоящей любви.

В главных ролях: Даян Лейн, Линдси Дункан.

«Вечное сияние чистого разума» — фильм о том, как двое влюбленных решают расстаться и благодаря современным технологиям стирают память друг о друге. Но они случайно снова встречаются на вокзале в День Святого Валентина. Драма о судьбе и настоящих чувствах.

В главных ролях: Кейт Уинслет, Джим Керри.

«Маленькие женщины» -это история о взрослении сестер. Они впервые влюбляются, разочаровываются, чувствуют обиды. Действие происходит во время Гражданской войны в США. Девушки живут в разных городах и странах, пытаются устроить свои жизни и ищут любовь. Фильм – экранизация одноименного романа Луизы Олкотт 1868 года.

В главных ролях: Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе.

Для тех, кому хочется посмеяться сегодня – комедия «Предложение». Фильм повествует о строгой начальнице, которую бояться и ненавидят. Но ей грозит депортация в Канаду и ради продления визы она согласна на все. Девушка решает фиктивно выйти замуж за своего ассистента.

В главных ролях: Сандра Буллок, Райан Рейнольдс.

Мюзикл «Звезда родилась» рассказывает о кантри-музыканте Джексоне, который однажды знакомится с талантливой но неизвестной певицей Элли, помогает ей стать знаменитой, а после – они женятся. Но со временем отдаляются друг от друга. Чтобы наладить отношения Элли отменяет турне и жертвует карьерой. Джексон понимая, что только мешает своей жене решает поступить по-своему.

В главных ролях: Брэдли Купер, Леди Гага.

Еще один музыкальный комедийно-драматический фильм в подборке «Ла-Ла Ленд». История о начинающей актрисе и музыканте, выступающем в барах. Когда к ним обоим приходит успех – это меняет их отношения. Но несмотря на закончившуюся любовь они остаются счастливыми.

В главных ролях: Райан Гослинг, Эмма Стоун.

«Век Адалин» — главная героиня фильма родилась в начале ХХ века. Автомобильная авария и поражения молнией странным образом изменили ее жизнь. Она перестала стареть. Каждые 10 лет ей приходится менять личность, документы и окружение, никому не открывая свою тайну. Однажды влюбившись она сбегает, но через время они встречаются снова, и главная героиня принимает сложное решение.

В главных ролях: Блейк Лавли, Харрисон Форд.

У главного героя фильма «Призрачная красота» в жизни произошла трагедия. Он в депрессии, а коллеги по работе пытаются помочь и разрабатывают для этого нетрадиционный план, который сработал неожиданным образом.

В главных ролях: Уилл Смитт, Эдвард Нортон, Кира Найтли.

Картина «Эмма» — экранизация одноименного романа Джейн Остин. Эмма решает, что никогда не выйдет замуж, а ее любимое занятие – сводничество. Но ничего не подозревая она делает в своей «работе» ошибку за ошибкой, которые в итоге приводят к тому, что Эмма находит свою любовь.

В главных ролях: Анна Тейлор-Джой, Джонни Флинн.

Картина «Ешь, молись, люби» повествует о замужней женщине, которая поняла, что живет не той жизнью, которой бы хотела. Она разводится с мужем и отправляется в путешествия по странам, где находит свою любовь и познает себя.

В главной роли: Джулия Робертс, Хавьер Бардем.

Романтическая драма «Дорогой Джон» рассказывает о любви солдата Джона Тайри и девушки Саванны. Он служит в армии, а на протяжении нескольких лет участвует в опасных миссиях. И все, что его в этом поддерживает – это письма девушки. Пока он служит, девушка выходит замуж, но парень принимает ее выбор. Спустя почти 10 лет после знакомства они снова встречаются.

В главных ролях: Ченнинг Татум, Аманда Сейфрид.

Главные герои фильма «К тебе или ко мне?» — друзья, живущие в разных городах США, они решают на неделю поменяться домами и после этого находят свою любовь.

В главных ролях: Риз Уизерспун, Эштон Катчер.

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