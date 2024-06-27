Для некоторых населенных пунктов Днепропетровщины могут отменить отключение света: в чем дело

Речь идет о прифронтовых территориях, где тяжелая гуманитарная ситуация из-за обстрелов. Для населенных пунктов, которые считаются находящимися в зоне боевых действий, могут отменить почасовые отключения. Об этом сообщил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью изданию Hromadske.
В ближайшие дни Кабмин определит конкретные районы, близкие к линии фронта, где отключения электроэнергии не будут применяться.
Теперь каждому облэнерго назначается определенное количество очередей для отключений. Эти очереди распределяются по всей стране, чтобы обеспечить более равномерное распределение тяжести отключений между областями, – добавил Кудрицкий.
1. Марганецкая городская территориальная община
2. Мировское сельское территориальное общество, за исключением с. Вышетарасовка
3. с. Покровское Покровской сельской территориальной общины
4. с. Пригородное Покровской сельской территориальной общины Никопольского района
5. с. Борисовка Красногригорьевской поселковой территориальной громады
6. с. Дмитровка Красногригорьевской поселковой территориальной громады
7. с. Привольное Красногригорьевской поселковой территориальной громады
Впрочем, что решит Кабмин и действительно ли для этих населенных пунктов отменят почасовые отключения света, узнаем потом.
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