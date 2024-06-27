Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Для некоторых населенных пунктов Днепропетровщины могут отменить отключение света: в чем дело

Для некоторых населенных пунктов Днепропетровщины могут отменить отключение света: в чем дело

Сегодня 20:42
просмотров

В некоторых населённых пунктах Днепропетровщины могут отменить почасовые отключения света.

Новости Днепра про Для некоторых населенных пунктов Днепропетровщины могут отменить отключение света: в чем дело

Речь идет о прифронтовых территориях, где тяжелая гуманитарная ситуация из-за обстрелов. Для населенных пунктов, которые считаются находящимися в зоне боевых действий, могут отменить почасовые отключения. Об этом сообщил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью изданию Hromadske.

В ближайшие дни Кабмин определит конкретные районы, близкие к линии фронта, где отключения электроэнергии не будут применяться.

Теперь каждому облэнерго назначается определенное количество очередей для отключений. Эти очереди распределяются по всей стране, чтобы обеспечить более равномерное распределение тяжести отключений между областями, – добавил Кудрицкий.

Какие населенные пункты Днепропетровщины считаются прифронтовыми?

  • Зеленодольское городское территориальное общество
  • Никопольский район:

1. Марганецкая городская территориальная община

2. Мировское сельское территориальное общество, за исключением с. Вышетарасовка
3. с. Покровское Покровской сельской территориальной общины
4. с. Пригородное Покровской сельской территориальной общины Никопольского района
5. с. Борисовка Красногригорьевской поселковой территориальной громады
6. с. Дмитровка Красногригорьевской поселковой территориальной громады
7. с. Привольное Красногригорьевской поселковой территориальной громады

  • Синельниковский район
  1. Великомихайловская сельская территориальная община
  2. Маломихайловская сельская территориальная община
  3. Новопавловская сельская территориальная община
  4. Покровская поселковая территориальная община

Впрочем, что решит Кабмин и действительно ли для этих населенных пунктов отменят почасовые отключения света, узнаем потом.

Читайте также:

Новости Днепра про Для некоторых населенных пунктов Днепропетровщины могут отменить отключение света: в чем делоУкраїнська Новости Днепра про Для некоторых населенных пунктов Днепропетровщины могут отменить отключение света: в чем делоРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Из-за потепления климата на Днепропетровщине регистрируют случаи укусов ядовитых пауков
    Новости Днепра
    Сегодня 21:34
    Из-за потепления климата на Днепропетровщине регистрируют случаи укусов ядовитых пауков

    На Днепропетровщине из-за изменения климата появляются новые пауки.

    В Днепровском районе отдыхающие обнаружили в реке тело
    Новости Днепра
    Сегодня 20:01
    В Днепровском районе отдыхающие обнаружили в реке тело

    В Днепровском районе в реке нашли тело утопленника.

    «Всегда любил играть на подоконнике»: на Днепропетровщине 5-летний мальчик выпал из окна
    Новости Днепра
    Сегодня 19:13
    «Всегда любил играть на подоконнике»: на Днепропетровщине 5-летний мальчик выпал из окна

    В Кривом Роге в Днепропетровской области мальчик выпал из окна…

    В Днепре 28 июня будут выключать свет по графику все сутки, но дополнительных ограничений не будет
    Новости Днепра
    Сегодня 18:38
    В Днепре 28 июня будут выключать свет по графику все сутки, но дополнительных ограничений не будет

    В Днепре и области снова все сутки будут действовать графики…

    Последние новости

    Дзюдоист из Днепропетровщины будет представлять Украину на Олимпиаде в Париже
    Дзюдоист из Днепропетровщины будет представлять Украину на Олимпиаде в Париже

    Спортсмен из Днепропетровской области будет бороться за награды в Париже.

    Сегодня 22:03
    0
    просмотров
    Из-за потепления климата на Днепропетровщине регистрируют случаи укусов ядовитых пауков
    Из-за потепления климата на Днепропетровщине регистрируют случаи укусов ядовитых пауков

    На Днепропетровщине из-за изменения климата появляются новые пауки.

    Сегодня 21:34
    0
    просмотров
    В Днепровском районе отдыхающие обнаружили в реке тело
    В Днепровском районе отдыхающие обнаружили в реке тело

    В Днепровском районе в реке нашли тело утопленника.

    Сегодня 20:01
    2
    просмотров
    «Всегда любил играть на подоконнике»: на Днепропетровщине 5-летний мальчик выпал из окна
    «Всегда любил играть на подоконнике»: на Днепропетровщине 5-летний мальчик выпал из окна

    В Кривом Роге в Днепропетровской области мальчик выпал из окна 2-го этажа.

    Сегодня 19:13
    2
    просмотров
    В Днепре 28 июня будут выключать свет по графику все сутки, но дополнительных ограничений не будет
    В Днепре 28 июня будут выключать свет по графику все сутки, но дополнительных ограничений не будет

    В Днепре и области снова все сутки будут действовать графики почасовых отключений.

    Сегодня 18:38
    10
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина похитил работника АЗС, думая, что тот ему должен денег
    На Днепропетровщине мужчина похитил работника АЗС, думая, что тот ему должен денег

    Мужчина лишил свободы работника заправки, потому что показалось, что тот должен ему деньги.

    Сегодня 17:55
    1
    просмотров
    Как жителю Днепра получить субсидию, имея долги по коммуналке: инструкция 2024
    Как жителю Днепра получить субсидию, имея долги по коммуналке: инструкция 2024

    Субсидия может значительно облегчить оплату коммунальных услуг, но чтобы ее назначили – необходимо соответствовать ряду критериев, в том числе не иметь долгов за потребление электричества, газа, воду. Более того, если у получателя субсидии образовываются долги непосредственно в то время пока…

    Сегодня 17:42
    0
    просмотров
    Минобразования остановило набор в аспирантуру по контракту до 1 января 2025 года
    Минобразования остановило набор в аспирантуру по контракту до 1 января 2025 года

    На Украине приостановили набор на аспирантуру.

    Сегодня 17:01
    0
    просмотров
    Украли 1,2 млн грн на ремонте дорог: на Днепропетровщине будут судить чиновников горсовета
    Украли 1,2 млн грн на ремонте дорог: на Днепропетровщине будут судить чиновников горсовета

    В Днепропетровской области под суд пойдут два чиновника горсовета и подрядчик, которые украли 1,2 миллиона гривен на ремонте дорог.

    Сегодня 16:42
    3
    просмотров
    СК Днепр-1 может прекратить существование: в чем дело
    СК Днепр-1 может прекратить существование: в чем дело

    Футбольный клуб "Днепр-1" рискует завершить свое существование.

    Сегодня 16:18
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх