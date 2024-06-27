Для некоторых населенных пунктов Днепропетровщины могут отменить отключение света: в чем дело

В некоторых населённых пунктах Днепропетровщины могут отменить почасовые отключения света.

Речь идет о прифронтовых территориях, где тяжелая гуманитарная ситуация из-за обстрелов. Для населенных пунктов, которые считаются находящимися в зоне боевых действий, могут отменить почасовые отключения. Об этом сообщил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью изданию Hromadske.

В ближайшие дни Кабмин определит конкретные районы, близкие к линии фронта, где отключения электроэнергии не будут применяться.

Теперь каждому облэнерго назначается определенное количество очередей для отключений. Эти очереди распределяются по всей стране, чтобы обеспечить более равномерное распределение тяжести отключений между областями, – добавил Кудрицкий.

Какие населенные пункты Днепропетровщины считаются прифронтовыми?

Зеленодольское городское территориальное общество

Никопольский район:

1. Марганецкая городская территориальная община

2. Мировское сельское территориальное общество, за исключением с. Вышетарасовка

3. с. Покровское Покровской сельской территориальной общины

4. с. Пригородное Покровской сельской территориальной общины Никопольского района

5. с. Борисовка Красногригорьевской поселковой территориальной громады

6. с. Дмитровка Красногригорьевской поселковой территориальной громады

7. с. Привольное Красногригорьевской поселковой территориальной громады

Синельниковский район

Великомихайловская сельская территориальная община Маломихайловская сельская территориальная община Новопавловская сельская территориальная община Покровская поселковая территориальная община

Впрочем, что решит Кабмин и действительно ли для этих населенных пунктов отменят почасовые отключения света, узнаем потом.

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