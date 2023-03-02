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Для чего нужен апостиль и где можно поставить в Днепре: нововведение 2023 года

Сегодня 17:22
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В начале этого года в проставлении апостиля в Украине произошли изменения - добавилось несколько учреждений, которые занимаются его проставлением.
Новости Днепра про Для чего нужен апостиль и где можно поставить в Днепре: нововведение 2023 года

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Чтобы иметь возможность использовать выданные в Украине официальные документы за рубежом, нужно, чтобы на них была печать апостиля. Апостиль – это специальный штамп. Он подтверждает подпись, должность и личность человека, которому был выдан документ, а также то, что он был выдан официальным учреждением. Его можно поставить как на самом документе, так и подшить к оригиналу.

Существует также понятие двойного апостиля — в таком случае штамп ставится не только на оригиналы документа, но и на их переведенные и нотариально заверенные копии. Двойной апостиль используется в таких странах, как: Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Италия, Португалия, Франция, Швейцария и Норвегия.

На какие документы ставят

Ставят штамп апостиля на следующие документы: свидетельство о рождении, смерти, заключении или расторжении брака, справки из органов суда, удостоверение личности, трудовую книжку, паспортные документы, официальные бумаги, выданные государственными органами или учреждениями Украины, а также предприятиями на территории страны или оформленные нотариусами внутри страны.

Оформлять документы с апостилем нужно, если планируете эмигрировать в другую страну, учиться, работать, вести бизнес заграницей или заключить брак с гражданином другого государства и т.д.

Кто ставит

Министерство образования и науки ставит апостиль на официальных документах, касающихся его сферы. Министерство юстиции подтверждает оригинальность бумаг, изданных органами юстиции, судами и нотариусами. Министерство иностранных дел занимается всеми другими видами документов. Но часть документов, ранее подтверждаемых в МИД Украины, с этого года «заверяют» в МВД – на тех бумагах, которые были выданы этим ведомством и его территориальными органами. Государственная миграционная служба проставляет апостиль на документах, касающихся миграции и выданные ее территориальными подразделениями. Аналогично поступают и в Налоговой.

Где поставить

Чтобы «проштамповывать» документы апостилем нужно обратиться в тот территориальный орган, которым они были изданы. То есть, например, документы, оригинальность которых подтверждает Министерство юстиции можно «заверить» в отделах ЗАГС. Документы, выданные миграционной службой, подтверждают в территориальном отделении службы.  И так соответственно всем ведомствам, где были выданы документы.  Цена одного апостиля составляет три необлагаемых налогом минимума граждан за день, то есть 51 грн. В посольствах и консульствах Украины за границей поставить апостиль нельзя.

 

 

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Новости Днепра про Для чего нужен апостиль и где можно поставить в Днепре: нововведение 2023 годаУкраїнська Новости Днепра про Для чего нужен апостиль и где можно поставить в Днепре: нововведение 2023 годаРусский

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