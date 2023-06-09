Девушка не дождалась своего Защитника: в бою погиб боец ​​с Днепропетровщины

На Луганском направлении оборвалась жизнь воина из Днепропетровской области Александра Мартыненка.

Во время упорных боев в селе Нововодяное Сватовского района погиб Александр Мартыненко. Жизнь 33-летнего воина оборвалась 7 июня от ранений обломками. У него осталась мать, сестра и девушка.

Об этом сообщает горсовет Синельниково.

Сразу после полномасштабного вторжения Александр мобилизовался в ряды Вооруженных сил в мае 2022 года. Он служил в гранатометном взводе механизированного батальона. При жизни Александр мечтал, чтобы его государство было независимым, единственным, свободным, а украинцы чувствовали покой и жили под мирным небом.

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