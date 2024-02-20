Дети потеряли отца: война унесла жизнь мужественного бойца с Днепропетровщины Вадима Дяченко

В нашей громаде снова печальная весть. Страшная война с рф унесла жизнь мужественного бойца, Героя-защитника Дяченко Вадима Васильевича, 1972 года рождения, — говорится в сообщении.

Об этом сообщили на ФБ-странице Роздорской громады.

Во время выполнения боевого задания в н. п. Синьковка Купянского района Харьковской области погиб воин с Днепропетровщины Вадим Дяченко.

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