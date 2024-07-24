Дети Днепропетровщины могут бесплатно поехать на отдых в Карпаты: кто и как может получить путевку

Дети льготных категорий из Днепропетровской области могут получить путевку на отдых в Карпатах и ​​за границей.

В этом году для детей льготных категорий, проживающих в Днепре и области, приобрели 220 путевок на отдых в Карпатах. Также есть возможность отправиться на оздоровление в Литву и Болгарию.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

«В этом году в рамках региональной программы оздоровления и отдыха детей Днепропетровской области в 2014 — 2025 годах за средства областного бюджета приобретено 220 путевок для детей льготных категорий. В лагере отдыха, оздоровления и патриотического воспитания в Карпатах уже оздоровилось 130 детей и 90 маленьких жителей области отдыхают там. Также за государственные средства по путевкам Минсоцполитики уже оздоровлено 287 детей. И благодаря поддержке благотворителей наши дети получили возможность отдохнуть в Литве и Болгарии», – написал Николай Лукашук.

Чтобы получить путевку, нужно обратиться с заявлением в структурные подразделения, ответственные за оздоровление и отдых детей исполнительных органов городских, поселковых, сельских советов по месту жительства или адресу фактического места жительства.

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