Дети Днепра разрисовали Поляну сказок в парке Глобы

Юные таланты из Днепра собственноручно разукрасили культовых детских героев в парке Глобы.

Об этом сообщает Департамент парков и рекреации Днепровского городского совета.

Маленькие горожане вместе с родителями дали вторую жизнь известным персонажам из сказок.

«Абсолютный полет творческой фантазии и свобода самовыражения — спасибо нашим талантливым деткам за обновленную яркую и креативную локацию в центральном парке города, — говорится на официальной странице департамента в соцсетях.

Статуи намеренно сделаны не очень большими, чтобы малыши имели возможность касаться и забавляться с ослом Иа-Иа, Винни-Пухом и разными животными.

К сожалению, вандалы и время сильно повлияли на фигурки и эту ситуацию днепряне исправили собственноручно.

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