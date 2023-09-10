Дети Днепра разрисовали Поляну сказок в парке Глобы

Об этом сообщает Департамент парков и рекреации Днепровского городского совета.
Маленькие горожане вместе с родителями дали вторую жизнь известным персонажам из сказок.
«Абсолютный полет творческой фантазии и свобода самовыражения — спасибо нашим талантливым деткам за обновленную яркую и креативную локацию в центральном парке города, — говорится на официальной странице департамента в соцсетях.
Статуи намеренно сделаны не очень большими, чтобы малыши имели возможность касаться и забавляться с ослом Иа-Иа, Винни-Пухом и разными животными.
К сожалению, вандалы и время сильно повлияли на фигурки и эту ситуацию днепряне исправили собственноручно.
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Козенко Антон
Автор:
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