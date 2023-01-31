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  • Дети будут ездить с комфортом: Днепру из Кельна передали современные школьные автобусы

Дети будут ездить с комфортом: Днепру из Кельна передали современные школьные автобусы

Сегодня 22:00
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Днепр получил города-побратима Кёльна два школьных автобуса для выездов на образовательные или соревнования мероприятия или олимпиады.

Новости Днепра про Дети будут ездить с комфортом: Днепру из Кельна передали современные школьные автобусы

Об этом сообщает горсовет Днепра.

Автобусы с комфортным салоном вмещают по 15 пассажиров. Автобусы передали двум школам на левом и правом берегах Днепра. Этим транспортом смогут пользоваться при необходимости другие учебные заведения. Помощь Днепру оказал Кельн. Также участвовал в передаче транспорта благотворительный Фонд Тапс.

Одна из школ на левом берегу получил микроавтобус «FORD Transit». Директор школы Владислав Полушкин выразил благодарность за такую помощь. 

Мы обязаны муниципалитету Кельна и организации Желто-голубой крест, которые не первый раз нам помогают. И сегодня мы имеем возможность предоставить два новеньких микроавтобуса для школ города. Мы знаем, что у нас много льготных категорий из семей погибших и переселенцев, и эти машины будут им в помощь для перевозки по городу, по области. Это очень классная помощь, поэтому вместе к победе!, — сказала директор Благотворительного фонда «ТАПС» Юлия Дмитрова.

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