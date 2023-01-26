Детский «интерес»: школьники Днепра фотографировали объекты критической инфраструктуры

В Днепре дети "из любопытства" фотографировали объекты критической инфраструктуры.

Прошло уже 11 месяцев полномасштабной войны, и все знают, что не нужно фотографировать результаты прилетов и критическую инфраструктуру.

К числу таких объектов относятся мосты, административные здания, электроподстанции, военные и другие объекты. Однако иногда правоохранители задерживают людей, которые могут быть корректировщиками огня.

Впрочем, как сообщили в полиции Днепра, в последнее время участились случаи, когда инспекторы задерживали детей, фотографировавших мосты, заводы и стратегические предприятия.

Отмечается, что они это делают из «интереса». В полиции просят родителей напомнить детям, что это делать запрещено, чтобы малыши случайно не стали корректировщиками огня.

Напомним, ранее в СМИ появлялись сообщения о детях, которые могли помогать врагу и корректировать огонь. Они фотографировали мосты, а в их телефонах обнаружили подозрительные переписки и российские телеграмм-каналы.

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