Детские фильмы и здание 1950-х годов: как сейчас выглядит кинотеатр «Бригантина» в Днепре

В одном из парков Днепра работал кинотеатр «второго» экрана или, как его еще называли: «детский кинозал». «Остатки» здания сохранились до сих пор. За свою историю кинотеатр успел побывать и видеосалоном, и ночным клубом.

Кинотеатр «Бригантина» находился в парке им. Глобы. Он есть до сих пор. Вернее, в парке стоит то, что от него осталось: здание без крыши, с проросшей в середине травой, деревьями, без окон дверей и полуразрушенными стенами.

Открыли кинотеатр в 1950 году. Сначала это был летний кинозал. Через несколько лет здание переоборудовали и смотреть в нем кино стало возможным круглый год. Залу дали название «Бригантина», поскольку в то время «морская» тема была очень популярна в названиях. Явись в парке кинотеатр лет на 10 позже, его скорее всего назвали каким-нибудь «космическим» именем. Внутри кинотеатр был не большой, поскольку со дня возведения здания конструкция здания не менялась: большой зал, будка киномеханика, туалеты, несколько комнат для персонала.

«Бригантина» была кинозалом «второго экрана». В нем показывали фильмы спустя пару недель после демонстрации лент в других кинотеатрах города. За год тут успевали продемонстрировать в среднем около 200 фильмов, преимущественно детских, но показывали также художественные и документальные. Посещали кинозал почти миллион человек в год.

В кинотеатре, как полагается, был буфет, где можно было выпить сока и съесть пирожное, а рядом со зданием стояли теннисные столы для игры.

«Бригантина» пережила 1990-е, долгое время продолжала работать, но репертуар был скудный, посетителей мало и зал «переделали» в видеосалон. С появлением в домах горожан видеоприставок, и он перестал функционировать и в 1996 году здание было продано. Долгое время тут находился ночной клуб «Плотина», а среди игравших в нем ди-джеев некоторое время работал DJ Tapolsky. В 2010 году клуб закрыли.

Несколько лет назад в Днепре был поднят вопрос о реконструкции кинотеатра «Бригантина», но пока ни о каких работах речи не идет.

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