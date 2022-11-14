Детей только жалко: мэр Днепра дал окончательный ответ по поводу елки в городе

В субботу мэр Днепра Борис Филатов обратился к горожанам и предложил решить, нужно ли в этом году устанавливать в городе новогоднюю елку.

В комментариях к посту мэра разгорелись настоящие баталии: некоторые писали, что новогоднее дерево нужно, другие же, наоборот, уверяли, что это не ко времени и никому не нужно.

Сегодня стало известно, будет ли все-таки в Днепре елка.

Как написал мэр Днепра, елки не будет.

Не будет вам «Йолки», успокойтесь уже. Прислушаемся к мнению агрессивно-активной части общества. Пусть сидят в темноте и депрессухе и радуются, что перекричали остальных горожан, включая мэра с депутатами…А всем горожанам, кого их же сограждане лишили простых человеческих радостей, приношу свои извинения. Детей только жалко, — написал Борис Филатов.

Полностью пост читайте ниже:

Напомним, ранее мы писали: Мэр Днепра о дискуссиях о елке: «Ракета не полетит туда, где сияет светодиодный олень».

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