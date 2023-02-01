Десятки растений уничтожены: на Днепропетровщине горел цветочный магазин (ФОТО)

Во вторник, 31 января, в 20:11 на линию "101" сообщили о пожаре в цветочном магазине на улице Падалка поселка Покровское.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место оперативно прибыли спасатели. Возгорание локализовали в 20:35, а ликвидировали в 21:16.

Огонь уничтожил живые цветы, повредил внутреннюю облицовку стен и конструкции перекрытия крыши. Общая площадь пожара составила 10 кв. м.

К счастью, люди не пострадали.

К тушению пожара привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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