Десятки растений уничтожены: на Днепропетровщине горел цветочный магазин (ФОТО)

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место оперативно прибыли спасатели. Возгорание локализовали в 20:35, а ликвидировали в 21:16.
Огонь уничтожил живые цветы, повредил внутреннюю облицовку стен и конструкции перекрытия крыши. Общая площадь пожара составила 10 кв. м.
К счастью, люди не пострадали.
К тушению пожара привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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