Держитесь подальше от деревьев и рекламных щитов: в Днепре ожидают резкое ухудшение погоды

В связи с первым уровнем опасности спасатели призывают граждан держаться подальше от рекламных щитов, ЛЭП, деревьев и конструкций, которые могут сорваться из-за сильных порывов ветра.

По данным Укргидрометцентра, ночью в Днепре и в некоторых населенных пунктах области ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с.

О штормовом предупреждении днепрян информировали на сайте ГСЧС в Днепропетровской области.

В воскресенье, 26 февраля, в Днепре и области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Спасатели предупредили людей о желтом уровне опасности.

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