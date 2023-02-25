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Держитесь подальше от деревьев и рекламных щитов: в Днепре ожидают резкое ухудшение погоды

Сегодня 18:20
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В воскресенье, 26 февраля, в Днепре и области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Спасатели предупредили людей о желтом уровне опасности.

Новости Днепра про Держитесь подальше от деревьев и рекламных щитов: в Днепре ожидают резкое ухудшение погоды

О штормовом предупреждении днепрян информировали на сайте ГСЧС в Днепропетровской области.

По данным Укргидрометцентра, ночью в Днепре и в некоторых населенных пунктах области ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с.

В связи с первым уровнем опасности спасатели призывают граждан держаться подальше от рекламных щитов, ЛЭП, деревьев и конструкций, которые могут сорваться из-за сильных порывов ветра.

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Новости Днепра про Держитесь подальше от деревьев и рекламных щитов: в Днепре ожидают резкое ухудшение погодыУкраїнська Новости Днепра про Держитесь подальше от деревьев и рекламных щитов: в Днепре ожидают резкое ухудшение погодыРусский

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