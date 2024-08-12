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Держался за металлический прут: в Днепропетровской области 11-летний мальчик чуть не упал в шестиметровый колодец

Сегодня 10:01
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В Каменском районе 11-летний мальчик чуть не упал в глубокий технический колодец.

Новости Днепра про Держался за металлический прут: в Днепропетровской области 11-летний мальчик чуть не упал в шестиметровый колодец

9 августа около 13:30 в Каменском районе в городе Пятихатки 11-летний мальчик из любопытства залез в технический колодец, однако выбраться назад уже не смог.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Ребенка, крепко держащегося за металлический прут, заметили прохожие и позвали на помощь. Крики услышали находившиеся неподалеку правоохранители и отправились на место.

К счастью, полицейские смогли спасти мальчика от падения на дно шестиметрового колодца: помогли ему подтянуться и вытащили на поверхность.

Ребенок отделался испугом. На место вызвали родителей, правоохранители провели с ними профилактическую беседу.

Уважаемые родители! Будьте сознательными и ответственными! Безопасность ведь детей зависит именно от взрослых. Вероятность стать заложником непредсказуемых обстоятельств наступает для ребенка именно в те моменты, когда он остается без присмотра, – призвали в полиции.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге женщина случайно упала в коммуникационный колодец.

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Новости Днепра про Держался за металлический прут: в Днепропетровской области 11-летний мальчик чуть не упал в шестиметровый колодецУкраїнська Новости Днепра про Держался за металлический прут: в Днепропетровской области 11-летний мальчик чуть не упал в шестиметровый колодецРусский

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