Держался за металлический прут: в Днепропетровской области 11-летний мальчик чуть не упал в шестиметровый колодец

9 августа около 13:30 в Каменском районе в городе Пятихатки 11-летний мальчик из любопытства залез в технический колодец, однако выбраться назад уже не смог.
Об этом рассказали в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
Ребенка, крепко держащегося за металлический прут, заметили прохожие и позвали на помощь. Крики услышали находившиеся неподалеку правоохранители и отправились на место.
К счастью, полицейские смогли спасти мальчика от падения на дно шестиметрового колодца: помогли ему подтянуться и вытащили на поверхность.
Ребенок отделался испугом. На место вызвали родителей, правоохранители провели с ними профилактическую беседу.
Уважаемые родители! Будьте сознательными и ответственными! Безопасность ведь детей зависит именно от взрослых. Вероятность стать заложником непредсказуемых обстоятельств наступает для ребенка именно в те моменты, когда он остается без присмотра, – призвали в полиции.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге женщина случайно упала в коммуникационный колодец.
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