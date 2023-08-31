Держала инспекторку со спины, пока мужчина избивал патрульного: новое видео инцидента в Днепре

Появилось новое видео, которое может свидетельствовать о том, что водитель-пассажир и застреленный мужчина напали на полицейских.
Видео опубликовало издание РБК-Україна.
На записи видно, что женщина, которая была на водительском сиденье, когда патрульные остановили автомобиль, схватила сзади инспекторку и держала, пока ее спутник избивал второго правоохранителя.
Ранее СМИ сообщили, что женщине готовят подозрение. Впоследствии полиция официально заявила об возбуждении уголовного дела по факту нападения на патрульных, но предполагаемой нападавшей еще не предъявляли обвинения.
Напомним, задержанный патрульный во время заседания вину не признал. Правоохранитель считает, что перед тем, как достать оружие, использовал все средства, чтобы остановить нападающего. Он также не согласен на меру пресечения – содержание под стражей, ведь, как заявляет, находится на лечении, во-вторых, не совершал преступления, в котором его подозревают.
Заметим, что прокуратура просит суд назначить задержанному меру пресечения в виде 60 суток ареста без права внесения залога.
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