Держала инспекторку со спины, пока мужчина избивал патрульного: новое видео инцидента в Днепре

Новые детали резонансной стрельбы в Днепре.

Появилось новое видео, которое может свидетельствовать о том, что водитель-пассажир и застреленный мужчина напали на полицейских.

Видео опубликовало издание РБК-Україна.

На записи видно, что женщина, которая была на водительском сиденье, когда патрульные остановили автомобиль, схватила сзади инспекторку и держала, пока ее спутник избивал второго правоохранителя.

Ранее СМИ сообщили, что женщине готовят подозрение. Впоследствии полиция официально заявила об возбуждении уголовного дела по факту нападения на патрульных, но предполагаемой нападавшей еще не предъявляли обвинения.