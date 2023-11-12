Древопад на Днепропетровщине: спасатели ликвидируют последствия

Спасатели Днепропетровщины сегодня привлечены к распилу и уборке сваленных деревьев.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Непогода нанесла ущерб коммуникациям и дорогам Днепропетровщины и областного центра.

В Новомосковском районе дерево упало на проезжую часть дороги и перегородило движение транспорта. Сотрудникам ГСЧС убирать дерево с помощью бензопилы.

В Днепре на улице Антоновича дерево упало на проезжую часть.

В центральной части города Апостолово и в Днепре на Амуре спасатели убирали деревья с дорог.

По информации Telegram-канала «Днепр Областной», только в Днепре упало около 40 деревьев.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: