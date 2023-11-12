Древопад на Днепропетровщине: спасатели ликвидируют последствия

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Непогода нанесла ущерб коммуникациям и дорогам Днепропетровщины и областного центра.
В Новомосковском районе дерево упало на проезжую часть дороги и перегородило движение транспорта. Сотрудникам ГСЧС убирать дерево с помощью бензопилы.
В Днепре на улице Антоновича дерево упало на проезжую часть.
В центральной части города Апостолово и в Днепре на Амуре спасатели убирали деревья с дорог.
По информации Telegram-канала «Днепр Областной», только в Днепре упало около 40 деревьев.
Читайте также:
Автор:
Сегодня враг снова атаковал Никопольскую общину.
В Днепре на улице Калиновой горожане увидели летающий автомобильный номер.
На левом берегу в городе Днепр нашли утопленника на берегу.
Огромный объем заказов и полное отсутствие свободных мест сегодня в…
Сегодня враг снова атаковал Никопольскую общину.
В Днепре на улице Калиновой горожане увидели летающий автомобильный номер.
На левом берегу в городе Днепр нашли утопленника на берегу.
Огромный объем заказов и полное отсутствие свободных мест сегодня в McDonald's в "Караване".
У Дніпрі відкрили сквер на Успенський площі після реконструкції.
В Днепре бурлит ненастье, сильный ветер сносит деревья и борды.
В Днепре неизвестный мужчина откручивал лежачих полицейских.
Ужасная история убийства произошла на ж/м Северном.
На войне погиб Герой из Кривого Рога Днепропетровской области Евгений Спивак.
На улице Степная поселка Украинка Криворожского района произошел неприятный инцидент с коровой.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!