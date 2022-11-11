Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Депутат от Кривого Рога Олег Щербак взорвался на боеприпасе, освобождая Херсонщину

Депутат от Кривого Рога Олег Щербак взорвался на боеприпасе, освобождая Херсонщину

Сегодня 18:45
просмотров

Боец 129-й отдельной Криворожской бригады ТРО и депутат Криворожского городского совета получил взрывное ранение.

Новости Днепра про Депутат от Кривого Рога Олег Щербак взорвался на боеприпасе, освобождая Херсонщину

В настоящее время пострадавший находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии. За состоянием его здоровья следят врачи. Обломки гранаты попали в мозг. 

Известно, что Олег Щербак пошел на войну с начала полномасштабного вторжения, а в октябре был награжден нагрудным знаком за работу по освобождению Херсонской области.

Источник: Свої Кривий Ріг

Читайте также:

Новости Днепра про Депутат от Кривого Рога Олег Щербак взорвался на боеприпасе, освобождая ХерсонщинуУкраїнська Новости Днепра про Депутат от Кривого Рога Олег Щербак взорвался на боеприпасе, освобождая ХерсонщинуРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Вузовский массив и черта города: в сети опубликовали фото проспекта Гагарина в Днепре 1930-х годов
    Новости Днепра
    Сегодня 17:34
    Вузовский массив и черта города: в сети опубликовали фото проспекта Гагарина в Днепре 1930-х годов

    Проспект Гагарина – один из самых «студенческих» в Днепре. Тут…

    Мэр Днепра прокомментировал освобождение Херсона
    Новости Днепра
    Сегодня 16:47
    Мэр Днепра прокомментировал освобождение Херсона

    Сегодня – исторический день.

    Первый уровень опасности: Днепр снова затянет густым туманом
    Новости Днепра
    Сегодня 14:59
    Первый уровень опасности: Днепр снова затянет густым туманом

    В ночь на 12 ноября Днепр снова затянет туманом. Такая…

    Как подогреть еду, если отключили свет
    Новости Днепра
    Сегодня 14:52
    Как подогреть еду, если отключили свет

    Аварийные и плановые отключения электричества в Днепре тяжелее всего переносить…

    Последние новости

    Вузовский массив и черта города: в сети опубликовали фото проспекта Гагарина в Днепре 1930-х годов
    Вузовский массив и черта города: в сети опубликовали фото проспекта Гагарина в Днепре 1930-х годов

    Проспект Гагарина – один из самых «студенческих» в Днепре. Тут размещены практически все городские вузы и общежития студентов. История территории началась более 100 лет назад, долгое время тут были одни дачи, а сам проспект был «подроблен» на множество небольших улиц.

    Сегодня 17:34
    просмотров
    “Укрзалізниця” запускает новый поезд через Днепр: подробности
    “Укрзалізниця” запускает новый поезд через Днепр: подробности

    "Укрзалізниця" с 17 ноября запускает новый поезд №65/66 Харьков-Умань, который будет курсировать через Днепр.

    Сегодня 17:09
    1
    просмотров
    Россияне успели выскочить из Херсона, но трофеи есть, — Арестович
    Россияне успели выскочить из Херсона, но трофеи есть, — Арестович

    Над Херсоном висит украинский флаг.

    Сегодня 17:00
    0
    просмотров
    Мэр Днепра прокомментировал освобождение Херсона
    Мэр Днепра прокомментировал освобождение Херсона

    Сегодня – исторический день.

    Сегодня 16:47
    2
    просмотров
    В Днепре демонтируют памятник возле парка Глобы
    В Днепре демонтируют памятник возле парка Глобы

    В Днепре в парке Глобы планируют убрать памятник советскому деятелю Алексею Федорову.

    Сегодня 16:33
    просмотров
    Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ, – ГУР
    Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ, – ГУР

    Российские оккупанты снова совершили "жест доброй воли" и отступили под натиском ВСУ с правого берега Херсонской области.

    Сегодня 15:48
    3
    просмотров
    «Аквафреш» вместо входного коврика: в Павлограде русскому триколору нашли новое применение
    «Аквафреш» вместо входного коврика: в Павлограде русскому триколору нашли новое применение

    На Павлоградских рынках для русского флага было найдено новое применение.

    Сегодня 15:33
    просмотров
    Херсон – это Украина: над зданием ОГА появился флаг
    Херсон – это Украина: над зданием ОГА появился флаг

    Херсон – это Украина!

    Сегодня 15:13
    0
    просмотров
    Первый уровень опасности: Днепр снова затянет густым туманом
    Первый уровень опасности: Днепр снова затянет густым туманом

    В ночь на 12 ноября Днепр снова затянет туманом. Такая погода сохранится до обеда субботы.

    Сегодня 14:59
    просмотров
    Среди них солдаты и сержанты: Украина освободила из российского плена 45 воинов
    Среди них солдаты и сержанты: Украина освободила из российского плена 45 воинов

    Сегодня, 11 ноября, состоялся очередной обмен военнопленными.

    Сегодня 14:52
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх