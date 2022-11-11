Депутат от Кривого Рога Олег Щербак взорвался на боеприпасе, освобождая Херсонщину

В настоящее время пострадавший находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии. За состоянием его здоровья следят врачи. Обломки гранаты попали в мозг.
Известно, что Олег Щербак пошел на войну с начала полномасштабного вторжения, а в октябре был награжден нагрудным знаком за работу по освобождению Херсонской области.
Источник: Свої Кривий Ріг
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