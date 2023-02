Деньги и вещи: какие организации оказывают помощь переселенцам в Украинета и в Днепре

В Украине более 5 миллионов внутренних переселенцев – люди, покинувшие дом, часто не имеют ни работы, ни достаточно средств к существованию. В таких случаях поддержку оказывают благотворительные фонды.

Какие организации выделяют финансовую помощь переселенцам, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на evacuation.city.

Неправительственная гуманитарная организация ACTED (Франция)

Международная гуманитарная организация ACTED предоставляет денежную помощь ВПЛ – 2220 грн на каждого члена семьи. Помощь выплачивается одним платежом за 3 месяца. Получить выплаты могут люди, которые переселились с территории: Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской, Херсонской областей.

На поддержку от ACTED могут претендовать:

одинокие матери или родители, воспитывающие детей;

одинокие люди пожилого возраста (60 лет и старше);

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

многодетные семьи;

семьи с беременными и кормящими женщинами;

семьи с малоподвижными людьми, нуждающимися в постороннем попечении;

семьи, в которых из-за боевых действий полностью или частично повреждено жилье.

BHA & Save The Children

Благотворительная организация BHA & Save The Children предоставляет такую же денежную помощь (по 2200 грн в течение 3 месяцев) переселенцам, переместившимся в ноябре-декабре 2022 года в Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую, Черновицкую области.

На помощь BHA & Save The Children могут рассчитывать:

семьи переселенцев, не имеющих безопасного места жительства;

пострадавшие от внезапных обстрелов домохозяйства, семьи, лишившиеся члена семьи, средств к существованию в результате войны.

А также семьи переселенцев, не имеющих безопасного жилья и соответствующих хотя бы одному критерию:

семью содержит женщина;

или пожилой человек (60+);

или человек с инвалидностью;

семья с ребенком и людьми с инвалидностью, хронической болезнью, временной травмой (перелом, послеоперационное состояние);

семья с ребенком и пожилым человеком;

семья с двумя и более детьми;

семья с ребенком на попечении;

семья с беременной или мамой, которая кормит грудью ребенка в возрасте до двух лет.

Местные власти предоставляют списки семей, отвечающих критериям. С вопросами можно обратиться:

на горячую линию программы по номеру 0800609845;

на профиль организации в Facebook;

по электронному адресу [email protected]

Gate to Ukraine

Gate to Ukraine – это платформа, где граждане США оказывают помощь украинским многодетным семьям, пострадавшим в результате войны, тем, кто были вынуждены переехать или живут на временно оккупированных территориях.

Помощь в 100 долларов оказывается одноразово:

людям из зоны активных боевых действий;

а также деоккупированных/оккупированных территорий;

у которых есть по крайней мере один несовершеннолетний ребенок.

Для получения денег нужно заполнить форму по ссылке. После этого заявка проходит проверку, ее переводят на английский и размещают на сайте.

Когда пожертвование поступает, средства высылают на карту или банковский счет. После получения средств Gate to Ukraine просит записать краткую видеоблагодарность для понсора.

«Человек в беде»

Чешская гуманитарная организация » Человек в беде » оказывает денежную помощь ВПЛ (2200 грн на каждого члена семьи с выплатой на 3 месяца), зарегистрированным и проживающим в городе Запорожье с 1 августа 2022 года.

Приоритет лицам/семьям, которые не получали денежную помощь от других гуманитарных организаций или уже перестали получать.

Предварительная регистрация осуществляется по телефону: 0667228574.

Адрес для подачи документов в помощь: ул. Украинская, 50 (вход со стороны двора). График: пн-пт с 9:00 до 16:00.

«Співдія»

Співдія – волонтерская P2P-платформа, созданная при поддержке Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам Офиса Президента Украины. На платформе можно оставить заявку на получение:

благотворительной;

юридической;

психологической поддержки;

поддержки детей;

поиск работы.

Благотворительный фонд «У матусиних долонях»

Благотворительный фонд » У матисиних долонях» помогает семьям переселенцев с детьми. Можно подать заявки на следующую помощь:

одежду;

детское питание;

продуктовые наборы;

памперсы и гигиенические товары;

лекарства для детей и матерей;

игрушки, сладости, обучающие и развивающие материалы;

Получить помощь могут:

семьи с детьми, которые зарегистрированы как ВПЛ из-за боевых действий в их городе или поселке;

семьи с детьми, проживающих в городах, где происходят боевые действия.

Заявки принимаются по ссылке.

Международный благотворительный фонд «Help Us Help UA»

Благотворительная организация «Международный благотворительный фонд Help Us Help UA оказывает гуманитарную помощь семьям, зарегистрированными как ВПЛ, в которых есть дети с определенным социальным статусом:

дети-сироты (запрос может подать опекун или совершеннолетнее лицо);

дети, лишенные родительской опеки (запрос может подать опекун или совершеннолетнее лицо);

дети с инвалидностью;

многодетная семья (запрос подают семьи, в которых трое и более несовершеннолетних детей или студенты).

Чтобы получить помощь, необходимо заполнить форму запроса на помощь по ссылке.

Общественная организация «Ми покоління за зміни»

Общественная молодежная организация предоставляет одежду, питание, средства гигиены, игрушки переселенцам из Луганской и Донецкой области, а именно:

семьям с детьми;

беременным;

приютам с пожилыми людьми;

людям с инвалидностью.

Для подачи заявки нужно написать сообщение в Instagram или Facebook организации.

From Heart

Благотворительная организация From Heart оказывает гуманитарную помощь – помогает продуктами питания ВПЛ или людям, находящимся в городах с критической ситуацией. Организация возобновит прием заявок в начале весны.

Для подачи заявки нужно написать сообщение в Instagram.

После получения посылки следует отправить фото для подтверждения получения помощи.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: