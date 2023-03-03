Деньги хранил в банке: на Днепропетровщине двое мужчин ограбили 82-летнего дедушку

Так, к полицейскому офицеру громады Божедаровской ОТГ обратился внук пенсионера, который сообщил о краже денег у дедушки. Правоохранители сразу приступили к поиску вора.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
В ходе следственных действий полицейские установили, что к преступлению причастны 33-летний сосед потерпевшего и его сообщник. Оказалось, что мужчины заранее решили обокрасть соседа. Один из них должен был отвлекать потерпевшего, предложив бесплатную стрижку, а другой в то время должен был украсть деньги.
21 февраля около 12:00 они пришли к соседу и по придуманной заранее схеме обокрали пожилого мужчину.
Позже злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина ударил продавщицу по голове и забрал ее телефон.
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