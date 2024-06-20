День летнего солнцестояния 2024: приметы, традиции и что нельзя делать

Сегодня, 20 июня – самый длинный день в году или, как его еще называют, день летнего солнцестояния. Сегодня световой день длится более 17 часов, а ночь – самая короткая в году. Еще несколько дней высоты Солнца будут неизменны, а позже понемногу световой день начнет уменьшаться. Солнцестояние наступает когда Южный полюс Земли достигает максимального наклона в сторону Солнца, находящееся выше всего на небосводе. Из-за этого дата дня солнцестояния всегда «плавающая». В этом году это 20 июня, но может также быть 21 или 22 июня. Так, в 2025 году день летнего солнцестояния будет приходится на 21 июня.

Журналисты dnepr.info узнали традиции этого дня.

Почему это не самый жаркий день в году

Несмотря на то, что в день летнего солнцестояния Солнце находится ближе всего к одному из полюсов Земли, на температуре воздуха это никак не сказывается. Дело в том, что большую часть планеты «наполняет» вода, имеющая высокую теплоемкость. При ее нагревании часть тепла затрачивается на разрыв водородных связей и поэтому, чтобы прогреть всю воду на планете нужно время, поэтому настоящую жару после летнего солнцестояния можно почувствовать только спустя 30-40 дней после события.

В старину наши предки считали именно этот день началом астрономического лета, которое по их поверьям длится до дня осеннего равноденствия.

После 20 июня в северном полушарии Земли день начинает уменьшаться, а ночь увеличиваться, а в южном – наоборот.

Что можно делать в этот день

Считается, что день летнего солнцестояния идеальное время для начала чего-то нового. Люди верили, что если сегодня надеть одежду светлого цвета, танцевать, петь, украсить свой дом травами и цветами это поможет привлечь удачу в дом и в жизнь.

Наши предки наделяли Солнце магическими свойствами и верили, что все поступки и мысли человека в этот день вернутся ему сторицей в будущем.

Что нельзя делать

В день летнего солнцестояния существует ряд запретов. Откуда они пошли – сказать точно невозможно. Считается, что в этот день в «воздухе» витает большое количество различной энергии, влияющая на ясность мыслей, поэтому сегодня лучше не принимать важных решений, а решение сложных задач отложить до завтра.

В день летнего солнцестояния лучше не ссориться и не конфликтовать. Считается, что в этот день конфликты имеют длительные последствия. Наши предки верили, что сегодня Вселенная может посылать человеку различные знаки. Это могут быть различные природные явления, встречи, т.п. Эти «знаки» лучше не игнорировать.

Также наши предки считали, что нельзя в этот день вспоминать прошлые обиды, надевать грязную, старую одежду.

Приметы дня летнего солнцестояния

Много росы утром обещают богатый урожай. В старину росу собирали в сосуд и считали, что она обладает целебными свойствами. Такими же свойствами наделяли воду, набранную утром в день солнцестояния из колодцев и родников. Ей умывались и пили.

Если вечером в небе было много звезд – считалось, что летом в лесу будет много грибов. Встреча рассвета утром в этот день обещала здоровье и оберег от неприятностей на весь год. Дождь в этот день обещал неурожай, тучи – холодное лето. Гром – до конца месяца будут идти дожди.

А вот людей, рожденных в день солнцестояния, считали «глазливыми», такими, которые могут сглазить. Но в тоже время, считалось, что у них будет хорошее здоровье и счастливая судьба, так как их защищает Солнце. А дом от невзгод и несчастий должен был защищать букет из трав марьянника дубового, повешенный в этот день на входную дверь.

Наши предки верили, что день летнего солнцестояния – самый удачный в году для заключения брака, а если в этот день перелезть через 12 заборов и загадать желание – то оно обязательно должно было сбыться в течение года. Но со временем люди лазить через заборы устали и стали верить, что если просто загадать и визуализировать желание в этот день – оно исполниться.

Люди верили, что в этот день можно избавиться от различных недугов, для этого нужно просто попариться в бане с веником. Только собран он должен был быть также в день летнего солнцестояния.

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