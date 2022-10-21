День гарних новин: у Дніпропетровській області сьогодні було спокійно

Про це розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
На Дніпропетровщині сьогоднішній день минув спокійно і без обстрілів із боку окупантів. Наразі російських окупаційних військ в регіоні немає.
Однак, за словами голова облради, розслаблятись ще не час. Потрібно пам’ятати про правила безпеки під час тривоги. Також він нагадав, що потрібно продовжувати заощаджувати електроенергію.
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