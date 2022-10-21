День гарних новин: у Дніпропетровській області сьогодні було спокійно

Однак, за словами голова облради, розслаблятись ще не час. Потрібно пам’ятати про правила безпеки під час тривоги. Також він нагадав, що потрібно продовжувати заощаджувати електроенергію.

На Дніпропетровщині сьогоднішній день минув спокійно і без обстрілів із боку окупантів. Наразі російських окупаційних військ в регіоні немає.

240-а доба повномасштабного вторгнення рф на територію України добігає кінця. Сьогодні на Дніпропетровщині обстрілів з боку окупаційних російських військ не зафіксували.

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