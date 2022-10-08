«Демилитаризовали» домашних животных: по Никопольщине за ночь выпустили 80 снарядов

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем телеграмм-канале рассказал о ситуации в области. По его словам, от обстрелов снова страдала Никопольщина.
Россияне обстреляли из «Градов» три общины – Красногригорьевскую, Марганецкую и Мировскую. Прилетели более 80 снарядов. Пока известно, что обошлось без пострадавших.
В Марганецкой общине произошел пожар. Его уже потушили. Обстрелами повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач. Во дворах местных жителей россияне убили более 30 домашних животных.
В Мировской общине повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автобусная остановка, газопровод и электросети.
В Красногригорьевской общине почти 500 семей остались без света. Ремонтники на месте. В других районах без чрезвычайных ситуаций.
Читайте также:
Автор:
Мужчина чудом выжил.
8 октября, в Днепропетровской области произошло жуткое ДТП.
В субботу, 8 октября, россияне атаковали Никополь двумя дронами-камикадзе.
Сегодня жители Днепра могут полюбоваться необычными облаками – перистыми.
Мужчина чудом выжил.
С 7 октября в Украине вступил в силу закон 2310-IX, в частности, запрещающий водителям пассажирского транспорта включать музыку в салоне.
Клиенты Укрпочты неделями не могут получить свои посылки, поскольку их на долгое время их задерживают в сортировочном центре Днепра.
В последние недели цены на яйца существенно выросли.
Женщина проигнорировала нарушение одного из предприятий Кривого Рога.
Не занимайтесь самолечением.
Украинский шоумен и комик Игорь Ласточкин рассказал, что разорвал связи с отцом, живущим сейчас в России.
Временные неудобства.
Мэр Днепра Борис Филатов назвал сегодняшнее основное достижение Украины.
Для украинцев утро началось не с кофе, а с горящего Крымского моста. Конечно, соцсети отреагировали шутками и мемами. Редакция Dnepr.info собрала для вас самые лучшие из них.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!