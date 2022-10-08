«Демилитаризовали» домашних животных: по Никопольщине за ночь выпустили 80 снарядов

В ночь на субботу, 8 октября, по Никопольщине снова избивали из артиллерии.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем телеграмм-канале рассказал о ситуации в области. По его словам, от обстрелов снова страдала Никопольщина.

Россияне обстреляли из «Градов» три общины – Красногригорьевскую, Марганецкую и Мировскую. Прилетели более 80 снарядов. Пока известно, что обошлось без пострадавших.

В Марганецкой общине произошел пожар. Его уже потушили. Обстрелами повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач. Во дворах местных жителей россияне убили более 30 домашних животных.

В Мировской общине повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автобусная остановка, газопровод и электросети.

В Красногригорьевской общине почти 500 семей остались без света. Ремонтники на месте. В других районах без чрезвычайных ситуаций.

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