Дельцы из Днепра продавали РФ запчасти для МиГов

Днепряне хотели продать РФ запчасти для боевых самолетов.

Очередных предпринимателей, желавших заработать на войне России против Украины, разоблачила в Днепре Служба безопасности Украины.

Еще в 2019 году со склада стратегического предприятия украли запчасти к боевым самолетам МиГ-29 на сумму более 10 млн гривен. Это стартер-генераторы и авианасосы с запчастями, которые почти четыре года прятали на одном из СТО, чтобы потом продать.

Сделку вероятно спланировал днепропетровский уголовник. Его приспешники украли запчасти, а знакомый прятал комплектующие на своем предприятии. Впоследствии объявление по продаже запчастей было опубликовано на тематическом специализированном портале.

Ими заинтересовались представители военно-промышленного комплекса РФ, которые подыскивали такие запчасти для боевых самолетов страны-агрессора. Впрочем, СБУ вовремя заблокировала деятельность криминальной группировки и комплектующие не попали в руки России.

В ходе обысков на СТО предпринимателя-фигуранта изъято:

— 10 авианасосов

— 2 стартер-генератора

— 1 тысячу дополнительных комплектующих

В настоящее время СБУ начала уголовное производство по статьям о легализации/отмывании имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере. Продолжается расследование, правоохранители устанавливают всех причастных к сделке.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Представители СБУ отметили, что авиаоборудование рабочее, поэтому все запчасти передадут ВСУ, которые будут использовать его в боевых условиях.

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