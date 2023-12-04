Дельцы из Днепра продавали РФ запчасти для МиГов

Очередных предпринимателей, желавших заработать на войне России против Украины, разоблачила в Днепре Служба безопасности Украины.
Еще в 2019 году со склада стратегического предприятия украли запчасти к боевым самолетам МиГ-29 на сумму более 10 млн гривен. Это стартер-генераторы и авианасосы с запчастями, которые почти четыре года прятали на одном из СТО, чтобы потом продать.
Сделку вероятно спланировал днепропетровский уголовник. Его приспешники украли запчасти, а знакомый прятал комплектующие на своем предприятии. Впоследствии объявление по продаже запчастей было опубликовано на тематическом специализированном портале.
Ими заинтересовались представители военно-промышленного комплекса РФ, которые подыскивали такие запчасти для боевых самолетов страны-агрессора. Впрочем, СБУ вовремя заблокировала деятельность криминальной группировки и комплектующие не попали в руки России.
В ходе обысков на СТО предпринимателя-фигуранта изъято:
— 10 авианасосов
— 2 стартер-генератора
— 1 тысячу дополнительных комплектующих
В настоящее время СБУ начала уголовное производство по статьям о легализации/отмывании имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере. Продолжается расследование, правоохранители устанавливают всех причастных к сделке.
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Представители СБУ отметили, что авиаоборудование рабочее, поэтому все запчасти передадут ВСУ, которые будут использовать его в боевых условиях.
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