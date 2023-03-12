Делают «эффектные» фото: в Днепре дети забрались на крышу недостроя на Победе (ВИДЕО)

В Днепре дети вылезли на недострой ради фото.

На жилом массиве Победа-6 снова заметили детей, гуляющих на крыше недостроя на бульваре Славы. По словам местных жителей, школьники ходят по краю балок и фотографируются. Опасные развлечения сняли на телефон.

Видео опубликовали в телеграмм-канале «Днепр Оперативный. Война».

К счастью, с детьми все хорошо и они не стали жертвами несчастного случая. Отметим, что это не первый раз, когда школьники вылезают на недострои и заброшенные здания. Ранее компанию подростков заметили на крыше старого Межшкольного комбината, а в Кривом Роге 13-летний мальчик играл в заброшенном здании и сорвался с высоты третьего этажа.

Мы же призываем не рисковать жизнью ради фото.

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