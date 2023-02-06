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  • «Делаю бизнес, а не прошу подаяния»: в Днепре бабушка продает свои запасы из погреба, чтобы заработать денег для ВСУ

«Делаю бизнес, а не прошу подаяния»: в Днепре бабушка продает свои запасы из погреба, чтобы заработать денег для ВСУ

Сегодня 14:30
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Жителей Днепра умилила пожилая женщина, продававшая запасы из своего погреба, чтобы передать заработанные средства ВСУ.

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На улицах Днепра часто можно увидеть пожилых людей, торгующих на стихийных рынках и продающих овощи или старые вещи. В основном, они это делают, чтобы подзаработать немного денег, ведь пенсии хватает только на квартплату, лекарства и минимальный набор продуктов.

По словам днепрянина Олега, недавно он встретил бабушку, продававшую овощи, чтобы заработать денег. Однако старушка собиралась их потратить не на себя, а передать ВСУ. Олег говорит, что встретил женщину близ Слобожанского проспекта, она сидела на лестнице, а рядом с ней стояла «кравчучка», которая была вместо прилавка.

Ассортимент небольшой: кусок тыквы, свекла размером с редис, морковь и немного яблок.

Пройти мимо невозможно. Во всяком случае, я не смог. Попытался просто дать ей немного денег, так она меня чуть не избила. Говорит, что бизнес делает, а не милостыню просит. И унижать не надо, – рассказал Олег.
Поэтому мужчина решил приобрести у нее весь товар, но когда собирался докинуть немного денег, продавщица отказалась.
 
Забрал я все, что у нее было. Оценила копейки и сверху ничего не взяла. На мои упорные попытки дать еще какие-то деньги, угрожала обогреть кравчучкой. Убедила. И что вы думаете, она домой ушла? Где там. Хвастается, что еще придет. Ибо в погребе запасов хватает, и она еще не совсем замерзла. Говорит: «Кто же сворачивает бизнес будет, когда такой спрос?» А еще, говорит, что ребятам из ВСУ нужно помогать! Поэтому все, что она зарабатывает на бизнесе, отдает Победу, — отметил Олег.
 
Для тех, кто хочет поддержать бабушку и ее бизнес, автор поста показал точную локацию, где можно найти пенсионерку.
 
На проспекте Слобожанськом, немного дальше улицы П. Яцика (Воронезька), — написал Олег Соловйов.
 

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