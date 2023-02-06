«Делаю бизнес, а не прошу подаяния»: в Днепре бабушка продает свои запасы из погреба, чтобы заработать денег для ВСУ

Жителей Днепра умилила пожилая женщина, продававшая запасы из своего погреба, чтобы передать заработанные средства ВСУ.

На улицах Днепра часто можно увидеть пожилых людей, торгующих на стихийных рынках и продающих овощи или старые вещи. В основном, они это делают, чтобы подзаработать немного денег, ведь пенсии хватает только на квартплату, лекарства и минимальный набор продуктов.

По словам днепрянина Олега, недавно он встретил бабушку, продававшую овощи, чтобы заработать денег. Однако старушка собиралась их потратить не на себя, а передать ВСУ. Олег говорит, что встретил женщину близ Слобожанского проспекта, она сидела на лестнице, а рядом с ней стояла «кравчучка», которая была вместо прилавка.

Ассортимент небольшой: кусок тыквы, свекла размером с редис, морковь и немного яблок.

Пройти мимо невозможно. Во всяком случае, я не смог. Попытался просто дать ей немного денег, так она меня чуть не избила. Говорит, что бизнес делает, а не милостыню просит. И унижать не надо, – рассказал Олег.

Поэтому мужчина решил приобрести у нее весь товар, но когда собирался докинуть немного денег, продавщица отказалась.

Забрал я все, что у нее было. Оценила копейки и сверху ничего не взяла. На мои упорные попытки дать еще какие-то деньги, угрожала обогреть кравчучкой. Убедила. И что вы думаете, она домой ушла? Где там. Хвастается, что еще придет. Ибо в погребе запасов хватает, и она еще не совсем замерзла. Говорит: «Кто же сворачивает бизнес будет, когда такой спрос?» А еще, говорит, что ребятам из ВСУ нужно помогать! Поэтому все, что она зарабатывает на бизнесе, отдает Победу, — отметил Олег.

Для тех, кто хочет поддержать бабушку и ее бизнес, автор поста показал точную локацию, где можно найти пенсионерку. На проспекте Слобожанськом, немного дальше улицы П. Яцика (Воронезька), — написал Олег Соловйов.

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