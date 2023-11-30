Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Делал «закладки» в балке: в Днепре «на горячем» поймали 16-летнего наркодельца

Делал «закладки» в балке: в Днепре «на горячем» поймали 16-летнего наркодельца

Сегодня 08:16
просмотров

Теперь юноша будет отвечать за свои действия.

Новости Днепра про Делал

На днях в Соборном районе патрульные заметили 16-летнего парня, который вышел из балки, и увидев полицейский автомобиль, сразу пытался исчезнуть из поля зрения правоохранителей.

Такое поведение показалось полицейским подозрительным, поэтому они решили догнать подростка и проверить.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Во время общения с патрульными 16-летний парень заметно нервничал. Полицейские попросили его показать содержимое сумки и телефон. В рюкзаке парня были 3 слип-пакета с веществом кристаллического происхождения, похожим на наркотическое, много пустых слип-пакетов, изоляционная лента и электронные весы.

Новости Днепра про Делал

Новости Днепра про Делал

В телефоне несовершеннолетнего были фото с локациями, на которых указано, где спрятаны закладки с наркотическими веществами.

Новости Днепра про Делал

Новости Днепра про Делал

На место происшествия инспекторы вызвали мать парня и следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Читайте также:

Новости Днепра про Делал Українська Новости Днепра про Делал Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Харьковской области во время штурма умер 26-летний футболист «Кривбасса» Иван Соя
Новости Днепра
Сегодня 16:01
В Харьковской области во время штурма умер 26-летний футболист «Кривбасса» Иван Соя

На войне погиб игрок ФК Кривбасс Иван Соя.

750 млн грн долга: что будет, если жители Днепра не будут платить за воду
Новости Днепра
Сегодня 15:56
750 млн грн долга: что будет, если жители Днепра не будут платить за воду

С каждым месяцем сумма долга растет.

В трех областях могут ввести карантин из-за распространения COVID-19: есть ли среди них Днепропетровщина
Новости Днепра
Сегодня 14:55
В трех областях могут ввести карантин из-за распространения COVID-19: есть ли среди них Днепропетровщина

Коронавирус возвращается!

На Украину в третий раз за неделю сунет новый циклон: какую погоду Днепру принесет Robin Ⅱ
Новости Днепра
Сегодня 14:29
На Украину в третий раз за неделю сунет новый циклон: какую погоду Днепру принесет Robin Ⅱ

В Украину движется новый циклон.

Последние новости

В Харьковской области во время штурма умер 26-летний футболист «Кривбасса» Иван Соя
В Харьковской области во время штурма умер 26-летний футболист «Кривбасса» Иван Соя

На войне погиб игрок ФК Кривбасс Иван Соя.

Сегодня 16:01
2
просмотров
750 млн грн долга: что будет, если жители Днепра не будут платить за воду
750 млн грн долга: что будет, если жители Днепра не будут платить за воду

С каждым месяцем сумма долга растет.

Сегодня 15:56
4
просмотров
В Днепре и области с 1 декабря закроют часть подразделений миграционной службы: где получить услуги
В Днепре и области с 1 декабря закроют часть подразделений миграционной службы: где получить услуги

В Государственной миграционной службе сообщили о закрытии ряда районных подразделений в Днепропетровской области.

Сегодня 15:10
5
просмотров
В трех областях могут ввести карантин из-за распространения COVID-19: есть ли среди них Днепропетровщина
В трех областях могут ввести карантин из-за распространения COVID-19: есть ли среди них Днепропетровщина

Коронавирус возвращается!

Сегодня 14:55
7
просмотров
Срочная работа в Днепре: список вакансий с зарплатой
Срочная работа в Днепре: список вакансий с зарплатой

На трудовом рынке Днепра постоянно срочно требуются сотрудники в различные фирмы. В основном на рабочие специальности. Ощущается дефицит сотрудников и за качественную работу предлагают зарплату до 30 тыс грн в месяц. От соискателей требуют в основном порядочность, отсутствие вредных привычек…

Сегодня 14:55
3
просмотров
На Украину в третий раз за неделю сунет новый циклон: какую погоду Днепру принесет Robin Ⅱ
На Украину в третий раз за неделю сунет новый циклон: какую погоду Днепру принесет Robin Ⅱ

В Украину движется новый циклон.

Сегодня 14:29
6
просмотров
Многие жители Днепра и пригорода остались без воды: адреса и когда ее вернут
Многие жители Днепра и пригорода остались без воды: адреса и когда ее вернут

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Сегодня 13:51
2
просмотров
«Мыши бегали по телу, пока ждала эвакуацию»: в Днепре спасали раненую 25-летнюю военную
«Мыши бегали по телу, пока ждала эвакуацию»: в Днепре спасали раненую 25-летнюю военную

В Днепре спасали раненую 25-летнюю военную.

Сегодня 13:28
4
просмотров
Житель Новомосковска продавал несуществующий мотоблок: «наварил» почти 30 тыс. грн
Житель Новомосковска продавал несуществующий мотоблок: «наварил» почти 30 тыс. грн

Аферист обманул четырех жителей из разных областей страны почти на 30 тысяч гривен.

Сегодня 12:56
4
просмотров
Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 декабря 2023 года
Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 декабря 2023 года

Последний месяц года не принесет больших изменений жителям Днепра, но для части предпринимателей возвращаются проверки от налоговой, а некоторые пенсионеры получат доплаты до 570 грн.

Сегодня 12:31
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх