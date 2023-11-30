Делал «закладки» в балке: в Днепре «на горячем» поймали 16-летнего наркодельца

Теперь юноша будет отвечать за свои действия.

На днях в Соборном районе патрульные заметили 16-летнего парня, который вышел из балки, и увидев полицейский автомобиль, сразу пытался исчезнуть из поля зрения правоохранителей.

Такое поведение показалось полицейским подозрительным, поэтому они решили догнать подростка и проверить.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Во время общения с патрульными 16-летний парень заметно нервничал. Полицейские попросили его показать содержимое сумки и телефон. В рюкзаке парня были 3 слип-пакета с веществом кристаллического происхождения, похожим на наркотическое, много пустых слип-пакетов, изоляционная лента и электронные весы.

В телефоне несовершеннолетнего были фото с локациями, на которых указано, где спрятаны закладки с наркотическими веществами.

На место происшествия инспекторы вызвали мать парня и следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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