Декабрь встречает новыми ценами: в Днепре подешевели гречка, рис, сахар, молоко

По данным Минфина, в конце осени торговые сети снизили цены на гречку, рис, сахар и молоко.
Гречка подешевела за месяц. Если в октябре средняя стоимость самой любимой крупы украинцев составляла 80,78 грн/кг, а ноябре она упала до 76,37 грн/кг. В Ашане продукт представлен по 67,30 грн/кг.
Средняя цена риса также снизилась. В прошлом месяце рис длинный пропаренный продавался по 73,49 грн/кг, а в текущем – по 73,15 грн/кг. В Метро крупу реализуют по 64,55 грн/кг.
Круглый рис в октябре продавали по 74,85 грн/кг, а сейчас его стоимость снизилась до 74,67 грн/кг. Он более дешевый в магазинах сети Варус – по 56,90 грн/кг.
Сахар в супермаркетах подешевел с 34,61 до 34,27 грн/кг. Самый дешевый товар – в супермаркетах сети Варус – по 33,60 грн/кг.
Цены на молоко менялись в зависимости от его жирности. Продукт с жирностью 2,6% подешевел с 36,47 грн/кг до 35,97 грн/кг за упаковку 900 мл. В МегаМаркете он продается по 34,50 грн.
Молоко жирностью 1% наоборот прибавило в цене. В октябре за 900 мл в среднем нужно было заплатить 36,05 грн, то в конце ноября стоимость увеличилась до 38,32 грн.
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