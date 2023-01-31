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Действуют или нет: как сегодня в Днепре будут выключать свет

Сегодня 10:13
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Сегодня, 31 января, в Днепре и области применены стабилизационные отключения света.

Новости Днепра про Действуют или нет: как сегодня в Днепре будут выключать свет

Потому графики действуют.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Проверить возможные отключения можно:

Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу! – отмечают энергетики.

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