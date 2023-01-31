Действуют или нет: как сегодня в Днепре будут выключать свет

Потому графики действуют.
Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Проверить возможные отключения можно:
Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу! – отмечают энергетики.
Читайте также:
Автор:
В субботу, 28 января, в больницу Кривого Рога доставили 42-летнего…
В этом году выдалась аномально тёплая зима.
В Каменском произошло жестокое ДТП.
В субботу, 28 января, около 22:00 в больницу Кривого Рога…
В субботу, 28 января, в больницу Кривого Рога доставили 42-летнего мужчину, которого ударили ножом в глаз.
Сотрудники ГСЧС не только тушат пожары, спасают людей, они еще и часто помогают беззащитным животным.
В понедельник, 30 января, в Днепре на улице Береговой рядом с домом №118 обнаружили тело мужчины.
Бундесвер передаст Украине 14 танков Leopard 2, которые сейчас относятся к 203-му танковому батальону 21-й танковой бригады Министерства обороны Германии.
В Индустриальном районе Днепра патрульные полицейские заметили убегающего мужчину.
На Донбассе в бою с оккупантами погиб защитник из Днепра Дмитрий Мусин. 26 апреля боец получил смертельное ранение, прикрывая отход побратимов.
Во вторник, 31 января, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы.
Россияне продолжают вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, понеся большие потери. Ведут безуспешные наступательные действия в Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском и Запорожском направлениях - обороняют ранее захваченные рубежи.
Война продолжает уносить жизни наших Защитников. 25 января погиб воин из Днепропетровской области Александр Борсук. Ему было 28 лет.
В Днепре за сутки с 29 на 30 января подтвердили 26 случаев коронавируса.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!