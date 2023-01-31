Действуют или нет: как сегодня в Днепре будут выключать свет

Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу! – отмечают энергетики.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Сегодня, 31 января, в Днепре и области применены стабилизационные отключения света.

В субботу, 28 января, около 22:00 в больницу Кривого Рога…

В этом году выдалась аномально тёплая зима.

В субботу, 28 января, в больницу Кривого Рога доставили 42-летнего…

Убегало от лесных хищников: сотрудники ГСЧС Киевской области спасли раненого олененка Сотрудники ГСЧС не только тушат пожары, спасают людей, они еще и часто помогают беззащитным животным. 0 просмотров

В Днепре на Береговой нашли тело мужчины: комментарий полиции В понедельник, 30 января, в Днепре на улице Береговой рядом с домом №118 обнаружили тело мужчины. 0 просмотров

Leopard 2: Германия уже выбрала танки, которые передаст Украине Бундесвер передаст Украине 14 танков Leopard 2, которые сейчас относятся к 203-му танковому батальону 21-й танковой бригады Министерства обороны Германии. просмотров

Прикрывал отход побратимов: боец ​​терробороны из Днепра погиб на Донбассе На Донбассе в бою с оккупантами погиб защитник из Днепра Дмитрий Мусин. 26 апреля боец получил смертельное ранение, прикрывая отход побратимов. просмотров

ВСУ отразили 13 атак россиян и уничтожили 2 склада боеприпасов, — Генштаб Россияне продолжают вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, понеся большие потери. Ведут безуспешные наступательные действия в Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском и Запорожском направлениях - обороняют ранее захваченные рубежи. просмотров

Вічна пам’ять: Олександр Борсук до останньої хвилини свого життя боровся за Україну Война продолжает уносить жизни наших Защитников. 25 января погиб воин из Днепропетровской области Александр Борсук. Ему было 28 лет. просмотров