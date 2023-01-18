Действуют ли сегодня в Днепре и области графики отключения света

Если вас обслуживает Центральная энергетическая компания, графики вероятных отключений ищите здесь.

Компания делает все возможное для того, чтобы в период экстренных отключений в каждом доме свет был как минимум 4 часа, а отключения продолжались не более 8 часов. Верим в победу! – отмечают специалисты.

Проверить наличие текущих отключений можно здесь.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Поэтому графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют.

Сегодня, 18 января, в Днепре и области применены экстренные отключения света.

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