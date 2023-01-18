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Действуют ли сегодня в Днепре и области графики отключения света

Сегодня 10:07
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Сегодня, 18 января, в Днепре и области применены экстренные отключения света.

Новости Днепра про Действуют ли сегодня в Днепре и области графики отключения света

Поэтому графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Проверить наличие текущих отключений можно здесь.

Компания делает все возможное для того, чтобы в период экстренных отключений в каждом доме свет был как минимум 4 часа, а отключения продолжались не более 8 часов. Верим в победу! – отмечают специалисты.

Если вас обслуживает Центральная энергетическая компания, графики вероятных отключений ищите здесь.

Напомним, ранее мы писали, что в сети распространяют «новые графики» отключений света от ДТЭК: комментарий компании.

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