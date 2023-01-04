Действуют ли сегодня в Днепре и области графики отключения света

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Когда именно планируют выключать свет в вашем доме, можно посмотреть здесь.
Если у вас долго нет света или его отключают не по графику, пишите сюда.
Выстоим и победим!
Читайте также:
Автор:
С утра 4 января в Днепре работают все повышающие насосные…
Вечная слава Герою!
Сегодня, 3 января, некоторые жители Днепра остались без воды.
В области подсчитали, сколько детей родилось в 2022 году.
Еще полвека назад было очень популярно устанавливать на знаковых зданиях или на популярных улицах города часы. Сегодня в Днепре их можно пересчитать по пальцам, но они все же есть. По часам не только ориентировались, но и около них назначали встречи…
В среду 4 января в Днепре начали демонтировать "Танк" на Яворницкого.
Сегодня утром, 4 января, в Днепре на проспекте Героев нашли повешенного мужчину.
В Днепре сгорел двухэтажный дом.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 3 января отбили 10 атак врага в Луганской и Донецкой областях.
Сегодня в Днепре на маршрутах электротранспорта работают 36 троллейбусов и 41 трамвай.
Оккупанты в ночь на 4 января ударили из тяжелой артиллерии по жилым кварталам Никополя.
С утра 4 января в Днепре работают все повышающие насосные станции (ПНС). Во все дома подаётся вода, давление водоснабжения также в норме.
29 декабря в боях с российскими оккупантами в Луганской области погиб солдат из Каменского Александр Чернявский.
Мобильное приложение Приват24 будет работать без интернета. Об этом сообщили клиентам ПриватБанка в финучреждении.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!