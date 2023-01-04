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Действуют ли сегодня в Днепре и области графики отключения света

Сегодня 10:27
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Сегодня, 4 января, в Днепре и области применены стабилизационные отключения.

Новости Днепра про Действуют ли сегодня в Днепре и области графики отключения света

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Когда именно планируют выключать свет в вашем доме, можно посмотреть здесь.

Если у вас долго нет света или его отключают не по графику, пишите сюда.

Выстоим и победим!

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