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Действуют хитро: РФ изменила тактику ракетных обстрелов, — Игнат

Сегодня 11:41
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Россия пробует новую тактику применения ракет.

Новости Днепра про Действуют хитро: РФ изменила тактику ракетных обстрелов, - Игнат

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил новую тактику РФ по применению ракет.

С октября украинцы жили с постоянными массовыми ракетными обстрелами, которые происходили примерно раз в две недели, теперь на Украину летит чаще, но в меньших количествах. Для большей эффективности россияне запускают свои ракеты над руслами Днепра и Южного Буга и стараются «прижать» их к земле.

Противник начал использовать и ночные удары. Ночью бьет ракетами, потому что раньше это были Шахеды в ночное время. А с утра при массированных ударах были уже ракетные удары. На этот раз он прячет эти ракеты в руслах рек. Использует и реку Днестр, и Южный Буг, чтобы как можно ниже ракета была «прижата» к земле и таким образом где-то удается обойти средства ПВО, которые могут их потенциально уничтожить», — пояснил Игнат.

Также они лучше готовятся к обстрелам, запуская фальш-целые и воздушные шары, чтобы найти ПВО. Напомним, ранее Михаил Подоляк рассказал, что РФ готовит для нас 24 февраля.

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Новости Днепра про Действуют хитро: РФ изменила тактику ракетных обстрелов, - ИгнатУкраїнська Новости Днепра про Действуют хитро: РФ изменила тактику ракетных обстрелов, - ИгнатРусский

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